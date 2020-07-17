水餃口味眾多，加上價格便宜、有飽足感，且料理時間短，受到不少家庭喜愛。不過就有網友好奇，「為什麼水餃好了會浮起來？」貼文一出隨即掀起熱議，更有知情人士點出背後關鍵跟「汽化」有關。

原PO昨（16日）在PTT「八卦板」PO文指出，冷凍的水餃下鍋煮時，都會沉入水裡，但是只要煮上幾分鐘，水餃卻會陸續浮出水面，讓他覺得十分神奇，不禁好奇「是水餃想要告訴我們可以吃它嗎？還是有什麼神奇的力量呢？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言打趣表示「死了就浮了啊」、「小精靈幫忙撈上來的」、「小精靈幫忙撈上來的」、「太燙了水餃想要逃出來吧」、「因為它沉不住氣了」、「不爽可以吃煎餃啊」。

不過也有內行人點出背後原理，解釋說道「當水餃內的水分也達到汽化標準，汽化後停留在水餃裡面就降低水餃的體密度，導致該水餃密度比水低，進而浮起，用這個概念判斷水餃熟了沒，是基於食物達百度後再一段時間後才能滿足汽化熱條件，所以經驗法則告訴我們浮起來就可能熟了，保守作法是加冷水三次，確保食物有被充分加熱」。