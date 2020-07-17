振興三倍券15日正式上路，除了數位綁定之外，也有不少人選擇前往超商領取紙本券，不過日前就有一位台南民眾提醒，如果超商店員忘記了「這一步驟」，希望大家能將三倍券拿回原超商處理，否則負責的店員恐怕得要賠上3000元！

台南一名陳姓民眾昨（16日）在臉書社團《台南爆料公社》PO文指出，「各位如果在超商領取振興券，看見信封上的（簽名回條）還在，那是店員忘了收回…」他提醒，「希望各位能把那張拿回店裡繳回，不然店員得自己賠償3000塊錢！」

他接著分享友人的慘況，「我已經有朋友賠一張了，在新建路上的超商，如果有人發現，希望能幫他把那張送回去，感恩大家了！」

所幸最後該名店員有順利聯繫到當初領取三倍券的民眾，「感謝大家，已經有找回來了，事後有調監視器畫面，然後有找到那位客人的車牌，之後再請派出所幫忙聯繫車主，順利找回那張簽名回條」，並大讚負責處理的新興派出所員警，效率高又熱心。

貼文一出隨即掀起網友熱議，有人質疑「真麻煩」、「無言啊！都啥時代了，刷條碼就好，搞這麼麻煩還弄到店員，吃力不討好」、「只是幫忙轉手還要賠錢真是得不償失」；不過也有人解釋「簽名是為了確認你有領了，不是店員A走」、「會貼在小白單上，不拿回去，真的店員會很麻煩」、「要對帳跟領的人」、「是真的！要回報公司用的，沒有那張條碼當班店員需要自行賠3000元」。

另外也有許多人力挺店員，紛紛留言回應「幫個小忙，他們也很辛苦的」、「舉手之勞」、「做超商很辛苦的，薪低又要忍受老闆跟客人的氣，不要讓店員難做人」、「請大家一定要分享出去！因為有時候太忙真的會忘記撕…」。