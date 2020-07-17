天氣炙熱難耐，許多人開始吹冷氣消暑降溫，不過相對的電價也十分可觀，尤其是對租屋族而言，一度電少說也要5至6元。對此，就有網友不禁好奇，在外租屋，若以省錢為前提，應該要選擇「窗型還是變頻冷氣？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO在PTT「八卦板」PO文指出，由於在外租屋，若以省錢為前提，假設在房型、機能、環境都差不多的情況下，一間是「窗型冷氣，且台電計費」，另一間則是「分離式變頻冷氣，一度5塊計費」，該如何選擇？

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「窗型單價和用電量比較高，分離式雖然便宜耗電少，但安裝費用不確定」、「變頻很便宜的，我工作室24小時開，上個月電費才1600」、「我選窗型」、「看你怎麼吹啊，每天只吹3至4小時就選定頻的，冷氣打開等冬天才關的就選變頻」、「窗型的比分離式的cspf（冷氣季節性能因數）低不少，比較耗電，cspf少20％，多耗20％電，但如一度5元，還是選第一間房子，台電電費直接少一半」。