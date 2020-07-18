離職後基本上與前公司，應該已沒有接觸機會，但前公司若仍匯薪資入帳戶，恐怕會讓人傷透腦筋。日前一名女網友提到，已離職一段時間，沒想到近兩個月來，前公司竟持續匯薪水給她，人資得知後又請她匯回去，讓她感到非常困擾。

一名女網友在《爆廢公社》提到，已轉換跑道離職，但前公司分別在5月、7月，陸續匯薪水給她，之後人資又傳訊息，告知是匯錯戶頭，拜託她將錢匯回去，讓她頭疼的表示「遇到一間超離譜的公司，離職後連續兩個月匯錯薪資給我，想知道遇到這種事要怎麼處理，超困擾！」。

不少人表示「不要還。請他去法院申請支付命令下來再還他，這樣他就不會想跑第二次了」、「這公司很想挽回你！每個月都用這種方式，關心你過的好不好」、「有遇過，薪水就固定，還可以三不五時多一萬，事後再叫我領出還回，有夠瞎，目前仍在職中」，原PO補充「總之避免其他問題，我已經請她自行去申請匯款錯誤了」。

還有人建議她注意細節，「那些錢別動，讓他們自己去法院申請支付命令（誰知道他們是不是在洗錢）」、「去查一下勞保記錄，看是不是還在申報」、「公司匯錯到你的帳戶，記得要去銀行匯回原本的帳戶，不要聽對方叫你匯到哪，不然到時變成變相洗錢或第三方詐騙，你的帳戶會被凍結變成警示帳戶還可能吃上官司，而且只要變成警示帳戶就會非常麻煩，要經過很長一段時間都不能使用帳戶」。