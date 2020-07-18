職業的熱門程度，會隨著時代而改變，例如youtuber或網紅等，成為新世代年輕人工作新選擇。日本綜藝節目《今夜比一比(今夜くらべてみました)》，日前進行調查訪問，票選女性的理想男友職業，但網友看到前三名職業後，不禁感嘆「錢才是重點啊！」。

日本雜誌《anan》在1990年，曾調查女性最想交往的行業，當時前五名分別為「上班族」、「醫師」、「律師」、「自僱人士」和「公務員」，日本週刊雜誌《AERA》2012年再次調查，結果則變成「公務員」、「醫師、律師」、「貿易商行」、「金融業」、「藥品、化學、材料業」，發現事隔8年，女性對於行業的分類也越加精細。

綜藝節目《今夜比一比》此次訪問138名「高意識」女性，她們對於生活品質要求高，對象包含編輯、空服員、模特兒及OL等，理想男友職業前五名，分別是「超大型地產開發商」、「大型企業出身的IT創業家」、「律師、法官、檢察官」、「獵人頭公司引介的外資公司主管」、「曾外派後歸國的貿易公司營業員」，不僅職業分類更細，就連附加條件也變複雜。

值得一提的是，前三名職業平均年薪為1千萬日圓（約新台幣274萬），而在昭和年代，認為從事「調酒師、樂隊成員及髮型師」的男性較愛玩，因此成為女性挑男友應避免的職業，不過隨著時代改變，其中美髮師則排到第10名，有女性認為，IG粉絲擁有3萬人以上，且收入達1千萬日圓、工作時間穩定的美髮師，也是不錯的交往對象。

第6名是非廉價航空的機師，擁有10萬粉絲的YouTuber則是第7名，第8名為自己開業的牙醫師，第9名是知名廣告代理策劃員。而現實的結果也讓不少人感嘆「我們公司40歲以上的人蠻多的，而且年收入800至1000萬日圓，但幾乎都是單身」、「現實中，麵包還是比愛情重要」、「這搞錯了吧！不是選理想男友，而是理想ATM吧」、「這只是理想男友，而不是說『理想結婚對象』，這才是重點」。