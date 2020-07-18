吉娃娃雖然眼睛凸，且五官不成比例，但仍有擁護者喜愛。一名網友提到，日前與公司同事聊天，其中一人說他養了一隻吉娃娃，豈料另一名卻直呼「吉娃娃很吵，不是很喜歡」，讓他好奇詢問「為什麼好像身邊滿多人，都不喜歡吉娃娃？」。

不少人點出吉娃娃討人厭的原因「太神經質了，看了心煩」、「我親戚家養過，你背對時牠就叫，面對牠時就屁都不敢放，要是因為牠叫兇牠，一轉頭就偷咬腳跟，沒種又討厭的要死」、「外星凸眼狗」、「又醜又吵又兇，但實際上是臭俗辣」、「就是個性很差很神經質，不然長得像瑪芬其實蠻可愛的」。

有專業網友提到，有些吉娃娃愛亂吠，有些卻非常安靜，不只是個性問題，還有品種因素，吉娃娃除了分長毛短毛之外，還有分種類AppleHead跟DeerHead，而台灣大多看到的是AppleHead，DeerHead臉型比較好看，但在台灣較少見，「很多人看到吉娃娃長得很外星狗，以前聽別人說是近親交配、飼養環境、營養不良的綜合結果，加上大多數都AppleHead，眼睛又凸又神經質就不討人喜」。

也有人認為，由於牠們體型小，所以才會神經質，「曾經也覺得很神經質不喜歡，但後來試想，這麼小的身軀，尤其動物本來就對風吹早動很敏感後，就不反感了」、「我本來也認為吉娃娃都神經質會亂吠，但前女友養的讓我整個改觀，乖的跟什麼一樣，還以為牠沒了聲帶，而且長的好看。今天才知道原來是 Dearhead品種」。