若是看到巨蟒覓食，肯定讓人不敢靠近。香港有一名山友在荃灣爬山時，眼尖瞄到樹林間有一條蟒蛇，正緊緊地捲著一隻山羌(香港稱作「黃麖」，並緩緩的將其吞食，驚悚覓食畫面讓人倒抽一口氣，而戶外培訓教練表示，爬山時若看到蟒蛇別慌張，應保持冷靜等牠自行離開。

綜合港媒報導，一名山友日前至荃灣爬山，期間爬到曹公潭附近引水道時，發現樹林中有一條大蟒蛇，正捲曲身體吞食獵物，而獵物的體型也不小，推測應該是一隻山羌，而她也用手機拍下18秒的覓食畫面，只見蟒蛇將嘴張的非常大，緩緩的從獵物後面，將其吞下肚。

而戶外培訓教練吳銨洋表示，爬山時常會遇到蟒蛇，但從沒看過進食中的，而當人看到蛇時，蟒蛇基本上都會逃開，大多只會看到蛇尾，「我見過幾次，見到牠的尾巴，正在逃走，最多見過在河邊附近、山谷位置較多，在北潭涌附近都見過」，更補充假若爬山遇到蟒蛇，應保持鎮定，因為人類並非牠們的獵物，只要不攻擊或打擾到牠們，蟒蛇也不會主動攻擊。