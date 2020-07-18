網咖因為網速快、設備新穎，受到不少玩家喜愛。不過就有網友好奇，一樣都是泡麵，為什麼網咖的泡麵卻格外美味？貼文一出隨即引起眾人共鳴，更有內行人不藏私，大方分享「4祕訣」掀起熱議。

原PO今（18日）在PTT「八卦板」以「網咖泡麵為什麼這麼好吃？」為題，PO文指出，一早前往台北辦事，但因為時間還早，所以乾脆跑到網咖打發時間，並點了一碗泡麵果腹，沒想到一吃驚為天人，讓他不禁好奇背後的美味秘訣究竟是什麼？

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「有加高湯粉吧」、「首善之都連泡麵都很講究」、「泡麵加顆蛋就變好吃了」、「鍋子一定不能洗，懂？」、「會養鍋啊，越養越香」。

事實上過去就有網咖店員大方分享泡麵好吃的首要訣竅就是「水量」，除了會有量杯精準測量，水量也會抓比平常泡麵時還要少，因為偏鹹的泡麵配飲料，會讓客人吃得欲罷不能。再者，一定要放青江菜，除了視覺上會更加美味，也有西餐的配菜效果，重要的是能夠安慰客人這餐有吃到綠色蔬菜。

另外，雞蛋煮到半熟就好，這樣將蛋戳破後，味道才會有變化；最後再搭配黑底紅碗或是大寬口碗，能增加儀式感。不過他也抱怨，「我們其實很討厭有人點泡麵，一個人點下去，接下來聞到香味，其他人也會跟著下單。」