民宿4年只營業3天，到底是怎麼回事？大陸浙江台州一間民宿，斥資2000多萬人民幣（約新台幣8418萬）建造，從2017年開始蓋，花了2年才蓋好，完工後竟遇到颱風攪局，導致當地被水淹沒，民宿內部全遭殃，豈料又碰上新冠肺炎疫情而停止營業，因此被封「史上最慘民宿」。

民宿4年只營業3天，到底是怎麼回事？(影片來源/youtube/一条Yit)

綜合陸媒報導，30歲左右的民宿老闆金勰，原本從事媒體業7、8年，眼看民宿產業正夯，因此決定辭職踏入民宿業，起初在浙江杭州的西湖湖畔開民宿，賺了不少錢後，便決定回台州老家繼續開設，並在臨海古城開一家「臨海餘豐里」民宿。

金勰提到，設計師專挑美國哈佛大學建築系畢業的，而民宿建築主要以修復為主，前面是清末明初的四合院，原本是一間當鋪，他們將中央原先的廁所與廚房拆掉，改建成庭院，並設計工業風走廊，連接周圍的房間，而外觀仍保有古宅的原貌。

2019年8月基本裝修完成後，他們卻遇到強颱利奇馬攪局，金勰苦笑著說「百年一遇的事情，我一年遇到兩次」，整個臨海城都淹水，民宿也難逃一劫，當時要入內時，還必須踹門才能進入，而四合院更是水淹1公尺，一樓的家具幾乎遭殃，之後進行清理後，內部的淤泥更是清出好幾噸。

花了3個月時間修復，損失金額高達百萬，但他們並未灰心，推測一季應該就能賺回來，直到今年1月20日正式營業，當時春節房間被訂光，沒想到卻爆發疫情，導致訂單全被取消，將近2個月的時間裡，金勰獨自守在民宿，與朋友開玩笑的說，這裡恐怕是浙江最好的隔離環境，占地大又提供房間、小酒吧等，在3月20日復工後迎來第一批客人，才讓他鬆一口氣。