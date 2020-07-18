現代人幾乎人手一機，各式APP也隨之而生，不過日前就有一款名叫「Randonautica」的APP爆紅，背後原因是它會將使用者牽引至「詭異的地點」，國外有一群友人因為不信邪，沒想到下載該APP後，按照指示前往一處海邊，並發現一只廢棄行李箱，沒想到打開後卻驚見裏頭躺了一具腐爛人屍，消息一出引起網友譁然。

他下載恐怖APP獲得神秘座標 意外驚見行李箱藏腐爛人屍（影片取自YouTube/Odd Cactus）

YouTube頻道「奇怪仙人掌」（Odd Cactus）在本月初上傳一段影片，分享「Randonautica」這款APP軟體，指出不少人下載了之後，「大量詭異恐怖的影片被上傳到社群軟體上」。首先，這款APP會將使用者的所在位置附近，轉變成冒險環境，透過量子隨機生成器，產生一組座標，讓使用者進行冒險之旅。

美國有一群好友在上月22日開啟了這款APP，並且依據系統給的座標，前往一處海邊，並且在岩石堆上發現一只散發出陣陣惡臭味的廢棄行李箱。沒想到後來發現，行李箱內竟然有一個被黑色塑膠袋包裹著的一具腐爛人屍，而警方獲報後也立即介入調查。

除此之外，也有一名外國網友使用了這款APP後，被指引至家裡附近的森林，意外發現一台廢棄的轎車，但是大白天的卻清楚錄到一個清晰的女聲發出「HELP ME！」的求救聲，嚇得他隨即落荒而逃。到了晚上，他又再度重返該處地點，發現地上散落小孩子的玩具，就在他逐漸放下戒心之際，卻又突然聽到一個孩童的聲音說「Wanna play a game？（要不要玩遊戲？）」。

消息一出所有網友也嚇傻了，紛紛留言回應「這兩個森林裏的聲音也太可怕！聽完覺得很毛」、「以自己手機的座標取得另一個座標來冒險啊…怎麼看起來跟精靈寶可夢的玩法一樣？呃…只是…這樣沒找到皮卡丘，卻找到屍體一具就很詭異了」、「天啊！helpme真的超清楚的！（毛）」、「這軟體不是玩，而是某些職業在用的吧？像通靈者」。