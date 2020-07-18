原生於南美洲的水豚英文名為「capybara」，雖然拉丁文指的是「水中的豬」，但其實牠們是世界上體型最大的齧齒類動物，血統和老鼠極為相近，身長可達1公尺多、體重約50公斤，而雌性水豚一般比雄性更重一些。隸屬於群居動物的水豚，經常三五成群出動，是高度社會化的動物，因為跟所有物種都能和諧相處，可說是動物界的暖男交際花。

在 Instagram 查看這則貼文 @obentosan 分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 20 日 下午 3:10 張貼

水豚顧名思義，跟水脫不了關係，識水性高的牠們也熱愛泡澡，日本有動物園甚至專門設置了「水豚溫泉」讓牠們在冬天好生享受，夏天時候也能在水裡待上一整天，並且在水中完成排泄、交配等。

日前就有日本網友分享水豚拉長身體，向飼育員討食的可愛畫面，尤其是牠們的「蜜大腿」從透明水箱望過去，一覽無遺，覓食的過程中，小手還不忘撐起身體，療癒指數突破天際，讓眾人看了直呼「好有魅力的腿啊」、「蜜大腿太犯規了」、「看起來像是在上芭蕾舞蹈課～太可愛了」。