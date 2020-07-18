台灣雖然腹地相對其他國家狹小，但南北仍存在些微差異，對此，就有網友好奇「南部人第一次到台北有何感想？」貼文一出隨即掀起熱議，眾人更點出3大現象，坦言台北和想像中差距甚大。

原PO今（18日）在PTT「八卦板」PO文指出，台北對於南部人無疑是個陌生的存在，不禁好奇問道「南部人第一次到台北有何感想？台北跟你們當初的想像有很大的差異嗎？」

貼文一出隨即掀起熱議，眾人一面倒直指「市容老舊」、「物價高昂」、「人口密度高」最讓人感到詫異，「離開大馬路，巷子裡房子都很破」、「房子蓋得好高，但好多都好髒好舊」、「建築物很醜，像第三世界」、「破爛又髒的鐵皮屋也太多了吧！是第三世界景觀嗎」、「這些貧民窟形狀的房子居然要那麼貴」、「盤子好多喔喔喔喔喔喔」、「路小、車多、人多，壓抑感很重，食物貴又難吃」、「最有感的是物價，其他還好」。

此外，也有人認為「出車站走路都很快，啊是在趕幾點的？」、「食物難吃空間小」、「認真說，大家都走的好快」、「為什麼手扶梯都站右邊」、「騎樓會拖吊！哭」、「到處都是水泥，幾乎沒有草樹，沒有春夏秋冬的氣息」。