我們不希望哪些情緒、行為在孩子身上出現，

最簡單的方式就是：

我們自己不要出現這些行為和情緒。

‧「我不要回家！我還要玩！」說好的遊戲時間到了，但孩子躺在地上哭鬧，大家對你們指指點點，好丟臉……為什麼孩子老愛這樣耍賴？

‧上課了，老師剛走進教室，那孩子又開始吵。「今天也沒辦法好好上課吧，他是故意的，其他課都沒事……為什麼專找我麻煩？」

‧「你就是愛唱反調！我不信治不了你！」你被激得氣極了，孩子嗆聲，你也直接嗆回去，變成惡性循環……這個關係的「結」，怎麼解？

【精彩書摘】

在與學齡前的孩子互動的時候，可以加入一些「玩」的元素，特別是想像遊戲，讓孩子比較沒有感受到被要求，而自動提高配合度。

一、沒用的說法

例如，我希望孩子進行分類活動（將玩具紙鈔依幣值進行分類），而選擇以命令的方式，說：「現在把這些玩具紙鈔，按照紙鈔上面的幣值分類，如果你沒做完，你就不能自由活動。」

假如我是這麼要求，外加一些命令及威脅，孩子會心甘情願地配合嗎？答案不說，我相信你也猜得到。

我不會這麼做，也不需要這麼做。

因為這對雙方來說，沒有任何好處，甚至會破壞彼此的關係，更容易誘發孩子出現對立反抗行為。

二、有用的說法

那當下，我常用的做法是說：「哇！你現在是個大老闆，你今年做生意賺了好多好多的錢，因為你賺了好多好多的錢，所以你心裡好開心、好開心。」我說著，瞬時把桌面上的玩具紙鈔全部打散。

孩子的注意力被我轉移到「他是個大老闆，他賺了好多好多的錢，賺得非常開心」的想像模式中，畢竟想像遊戲可是孩子的最愛啊。

這時，我繼續玩著。「因為你今年真的賺了好多好多錢，現在呢，我想要幫你把這些錢拿去銀行存起來。如果可以，你現在把你賺的錢，按照上面的幣值分一分。」

由於進入了想像遊戲的對話，孩子在感受上，沒有像聽到指令的感受那麼強烈而排斥。我話才說完，孩子便開始動手做分類，完成的機率很高。

這時，我的目的達到了，孩子透過他的能力完成了分類，同時，也提升了他玩想像遊戲的能力，一舉數得。

當孩子和你的關係好了，也比較容易提升日後他接受你下達指令的配合度。

在玩的時候，偷渡指令

你有沒有發現，當孩子知道你願意和他一起玩時，無論你下達什麼指令，他都可以立即配合。

例如，你現在要和孩子玩踢足球，對孩子說：「現在我們一起先把旁邊的桌椅挪開。」孩子二話不說便馬上開始搬桌椅。

如果你馬上又講：「我們現在需要把場地整理一下，你先把地板稍微清掃乾淨。」你會發現孩子也是二話不說，馬上就行動了起來。

在邊踢球邊玩的過程中，如果你對孩子說：「這個瓶子擺在那裡太危險了，你先把它放到後面去。」孩子依然二話不說就把瓶子拿到你指定的地點。

當我們願意和孩子「一起玩」，你下的指令，孩子大多會二話不說地聽從、配合。

(本文摘自《化解孩子的「對立反抗」》/寶瓶文化出版)

【作者簡介】

王意中 臨床心理師

王意中心理治療所所長、臨床心理師、教育部部定講師、《親子天下》嚴選部落客、《Baby Home》駐站專欄作家、《未來Family》數位專欄「過動的美好天地」作家、《國語日報》專欄作家。

於宜蘭成立宜蘭縣第一所經衛生主管機關合法立案之心理治療所，目前演講場次已超過2000場，是許多家長與老師心中極為信賴的心理師。

高雄醫學院行為科學研究所第一屆碩士畢業，曾擔任振興復健醫學中心復健醫學部臨床心理師、中華民國過動兒協會諮商師及國軍八○二總醫院精神科臨床心理師，並曾於實踐大學家庭研究與兒童發展學系、經國管理暨健康學院幼兒保育系擔任兼任講師。

合作經歷，包括臺北市、新北市、基隆市、宜蘭縣校園系統（輔導諮商及特教服務）、臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心、幸夫愛兒園、中華民國發展遲緩兒童基金會、社團法人台灣赤子心過動症協會、財團法人赤子心教育基金會及伊甸社會福利基金會等，提供心理專業服務。

於網路上，經營「王意中部落格」，分享早期療育及兒童青少年心理衛生等資訊，部落格的參觀人次已突破三百萬！

著作包括《選擇性緘默症──不說話的孩子》、《陪伴孩子的情緒行為障礙》、《不讓你孤單──破解亞斯伯格症孩子的固著性與社交困難》、《戒掉孩子的拖延症》、《資優生教養的頭痛問題》、《你被孩子3C勒索嗎？》、《為什麼孩子要說謊？──心理師親授的210個誠實力指南》、《孩子不專心，媽媽怎麼辦？》、《爸媽忘記教我的事？──愛朋友也愛自己，教孩子受用一生的人際力》、《301個自閉兒教養祕訣》、《301個過動兒教養祕訣》、《不吼不叫，激發孩子內在學習力》、《拆解孩子的青春地雷》、《誰讓孩子變成失控小惡魔？──從情緒管理開始，教出講理好孩子》、《標準答案──臨床心理師的大格局教養》、《孩子不敢說的40個成長困惑》。