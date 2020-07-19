◎曾幾何時，我們和相愛的孩子之間，只剩互看不順眼？

對立反抗孩子愛生氣、愛挑釁、愛爭辯，好像吃定了大人。最難的是，每個成長階段的「對立反抗」狀況都不同。王意中心理師提供了全面性的方法與指引，幫助頭痛心更痛的大人，與孩子重建關係。

◎對立反抗孩子，大多沒有「病識感」。

「都是誰誰誰的錯，我又沒錯！」我們說一句，孩子頂回十句，簡直是氣死人不償命。對立反抗孩子其實非常敏感，感到被指責時，容易反彈。但只要我們先放下成見，釋放出善意，將有助於減少孩子自我防衛的敵意。

◎調整與變化，是互相的。

對立反抗的化解，是關係的改善。並非只是單向要孩子改變，更不是逼孩子聽話，而是大人和孩子相伴，度過情緒劇變。透過互信互重，讓孩子學會認識自己的情緒，進而紓解情緒。帶刺的玫瑰，終會願意與我們親近擁抱。

【精彩書摘】

對於孩子應該做的事情，或是他能力範圍內的事情，下達指令是很理所當然的事。但是我們必須留意，自己下達指令是否太過頻繁、太過瑣碎。

與其不斷地對孩子說：「去洗澡！」「把書包整理好！」「把電燈關掉。」「把手洗乾淨。」「現在去睡覺！」……（未完，以下自行補充）我的做法會是：

‧「做該做的事，去洗澡。」

‧「做該做的事，把書包整理好。」

‧「做該做的事，把電燈關掉。」

‧「做該做的事，把手洗乾淨。」

‧「做該做的事，現在去睡覺。」

當我下達指令時，常常冠上這一句「做該做的事」，雖然後面會接不同的要求內容，但在這當中，我只和孩子強調一件事：「做該做的事」。目的也在培養孩子清楚知道這個概念：「做該做的事」，而養成自律的習慣。

甚至於這麼說了幾次之後，對孩子下達指令時，只要說出「做該做的事」，再看看浴室的方向，孩子就知道自己該去洗澡了。

明知沒用，就不要說：謝絕無效的指令

在孩子的成長過程中，請特別留意，我們是否總在下達指令要求孩子，而不考慮他當下正在做什麼，以及他的想法和感受。

我們是否只是一味地要求，而認為他這個不行、那個不能，這個不對、那個又錯了。

若孩子總是表現得不配合，那麼，我們真的需要自我檢視：我們是否總是直接要求或直接下達指令？比如「要不要？」、「給不給？」、「答應不答應？」……然而，很多事情是要避免陷入絕對二分的。

日常生活中，當我們下達許多無效的指令，那無疑是一次又一次地在耗損我們和孩子的關係。因此，當你又要開口下達指令之前，先想想看自己是否有把握孩子會配合。如果沒有把握，這道指令就不要下達。

無效的指令往往在耗損彼此的關係，也將讓孩子重新設定自己與眼前大人的關係，自動提升對立反抗強度。

讓孩子對你「合理說服」，而不是用情緒勒索

讓孩子來說服我們：為什麼此時此刻，他不做大人要求他該做的事？他的想法是什麼？

或許孩子可以說出一番道理。雖然聽在大人耳裡，可能盡是一堆歪理，但還是讓孩子試著以陳述的方式，來說服大人，而不是用哭鬧、發脾氣、激動情緒等來反抗。

(本文摘自《化解孩子的「對立反抗」》/寶瓶文化出版)

【作者簡介】

王意中 臨床心理師

王意中心理治療所所長、臨床心理師、教育部部定講師、《親子天下》嚴選部落客、《Baby Home》駐站專欄作家、《未來Family》數位專欄「過動的美好天地」作家、《國語日報》專欄作家。

於宜蘭成立宜蘭縣第一所經衛生主管機關合法立案之心理治療所，目前演講場次已超過2000場，是許多家長與老師心中極為信賴的心理師。

高雄醫學院行為科學研究所第一屆碩士畢業，曾擔任振興復健醫學中心復健醫學部臨床心理師、中華民國過動兒協會諮商師及國軍八○二總醫院精神科臨床心理師，並曾於實踐大學家庭研究與兒童發展學系、經國管理暨健康學院幼兒保育系擔任兼任講師。

合作經歷，包括臺北市、新北市、基隆市、宜蘭縣校園系統（輔導諮商及特教服務）、臺北市家庭暴力暨性侵害防治中心、幸夫愛兒園、中華民國發展遲緩兒童基金會、社團法人台灣赤子心過動症協會、財團法人赤子心教育基金會及伊甸社會福利基金會等，提供心理專業服務。

於網路上，經營「王意中部落格」，分享早期療育及兒童青少年心理衛生等資訊，部落格的參觀人次已突破三百萬！

著作包括《選擇性緘默症──不說話的孩子》、《陪伴孩子的情緒行為障礙》、《不讓你孤單──破解亞斯伯格症孩子的固著性與社交困難》、《戒掉孩子的拖延症》、《資優生教養的頭痛問題》、《你被孩子3C勒索嗎？》、《為什麼孩子要說謊？──心理師親授的210個誠實力指南》、《孩子不專心，媽媽怎麼辦？》、《爸媽忘記教我的事？──愛朋友也愛自己，教孩子受用一生的人際力》、《301個自閉兒教養祕訣》、《301個過動兒教養祕訣》、《不吼不叫，激發孩子內在學習力》、《拆解孩子的青春地雷》、《誰讓孩子變成失控小惡魔？──從情緒管理開始，教出講理好孩子》、《標準答案──臨床心理師的大格局教養》、《孩子不敢說的40個成長困惑》。