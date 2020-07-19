美國日前有民眾驚現一隻袋鼠在街上閒晃，警方接獲通報後隨即將牠帶回警局裡，雖然袋鼠主人馬上連絡警方，但礙於當地法規無法飼養袋鼠，警方沒辦法直接歸還，讓該名袋鼠只能可憐兮兮地待在牢房裡，再也無法回家。

一隻袋鼠溜出門逛大街卻被警方逮捕，現在恐回不了家門。(影片來源/FB/Fort Lauderdale Police Department/如遭刪除請見諒)

根據外媒報導，美國佛羅里達州本月16日上午，有民眾在街上發現一隻袋鼠正在愜意的逛大街，當地的羅德岱堡分局（Fort Lauderdale Police Department）接獲通報後也立刻趕到現場，但因為沒有受過捕捉野生動物的專業訓練，只能先用捕捉流浪狗的方式誘捕帶回。

事後袋鼠主人馬西亞斯（Anthony Macias）連絡警方，表示該袋鼠名叫傑克（Jack），原主人4個月前搬家，因為無法一起帶走傑克，他才會接手飼養，傑克也和家中的柯基打成一片。這次的事件是因為他處理回收時沒將門關好，才會意外讓傑克衝出去外面，但由於當地無法飼養袋鼠，所以警方無法將傑克歸還給馬西亞斯，從警方釋出的影片也可以看到傑克淚眼汪汪的待在牢房裡的樣子，看起來格外可憐。目前傑克暫時被佛羅里達魚類和野生動物保護委員會保管中。馬西亞斯則表示佛州棕櫚灘郡可以合法飼養袋鼠，他在當地也有認識的朋友，正在積極連絡討論中。