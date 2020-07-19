威力彩因為連45槓，讓禮拜一（20日）晚間頭獎獎金上看20.8億，不少民眾都紛紛趕去彩券行購買幾張，希望能抱得大獎回家。國外就有一名超幸運的男子，在彩券行買了一張刮刮樂後竟贏得200萬美元（約新台幣6000萬元）的獎金，事後他透露，能夠中獎的關鍵竟然是因為「店員給錯」！

根據外媒報導，美國一名男子在底特律郊區一間加油站附設的超商購買了一張密西根彩券（Michigan Lottery），雖然他本來只打算購買10美元（約新台幣300元）的「幸運7」刮刮樂，但店員一時粗心誤拿了另一款20美元的彩券，店員發現後本來願意更換正確的彩券，但該名男子心裡突然出現一個聲音說「一定要保留這張。幸好我有這麼做！」16日公布最新一期的中獎結果就顯示他獲得200萬美元的獎金，扣掉稅額後實際約可得130萬美元（約新台幣3900萬元），男子也透露將拿這筆錢購買一間房子，剩下的則會存到銀行裡。