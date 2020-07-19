有時候真的會遇到難以用科學解釋得「超自然事件」，一名網友今（19）日就在臉書分享自己小學的親身經歷，表示曾經和一名住在11樓的叔叔一起搭乘電梯，沒想到回家爸爸竟然告訴他一件驚為天人的消息，讓他不但當場被嚇得全身起雞皮疙瘩，還接連大病好幾天。

一名網友在臉書社團「靈異公社」發文，表示他家小時候住在一間公寓大廈，一共有3台電梯，分別會停在不同樓層。在他小學5年級時，有一天不小心賴床到早上7：15，因為7：30就算遲到，他立刻急急忙忙地出門。到電梯大堂發現電梯還要等很久，就決定走到下一層11樓去搭另一台電梯，到11樓時發現沒有半個人，但平常這時間很多人要準備出門上班、上學，因此感到有點奇怪，這時有一個叔叔從黑黑的走廊慢步走出來，跟他一起等電梯，原PO稱「我看了一眼不敢出聲低著頭。因為這個叔叔是一個精神有問題的，常常罵人，11樓的住客都很困擾，心想會不會被罵或是被打，但又不能走，因為快遲到。」

後來2個人就一起搭著電梯下樓，因為很怕遲到，電梯門一開原PO就直接衝出去，往後看了一眼發現11樓的叔叔沒有出來，但他也沒想太多。沒想到晚上吃晚飯時，爸爸就告訴全家人「昨天晚上，11樓的那個叔叔在後梯跳樓，丟到3樓平台往生了。」嚇得他全身起「雞母皮」，飯也吃不下，一直想「我早上是跟誰一起乘電梯。爸媽都說我看錯了吧！沒事的，之後不知道是嚇到，還是聚陰，就一直病了幾天。從此之後也不敢一個人到11樓乘電梯。」後來原PO也補充「長大才知道，自殺往生的人都會徘徊在自己往生的地方，可能他也沒有意識到自己死了，還如常乘電梯，但他卻走不出去。」 並表示這棟大樓在香港，大家不用擔心，而且是24年前的事情了，雖不定叔叔早就去投胎。

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