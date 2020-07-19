為了讓人們在吃飯時也可以感受到與以往不同的新鮮感，有許多食品企業都會將食材或是零食做成特殊造型，藉此吸引消費者的注意。日本一名男網友之前就趁著老婆煮飯暫時離開廚房的時間，悄悄跑進去打開鍋蓋偷看，沒想到卻驚見日本的國寶級動物「大山椒魚」！

這名男網友「@kamosdeepforest」近日在推特中發文，表示某天老婆在煮飯時，他趁著對方暫時離開廚房的時間，悄悄跑進去打開鍋蓋偷看今天要吃的食物，沒想到卻看見3隻長得和「壁虎」極其相似的食材，讓他頓時間嚇了一大跳，直呼：「這東西也太厲害了！」。網友們看到照片後也都相當震撼，紛紛留言：「這個是你妻子親手製作的嗎？還是外面有在賣？」、「不經意打開鍋蓋肯定會被嚇到吧！」、「天啊～這蒟蒻也太有個性了吧」、「這…難道是蒟蒻嗎？」、「我有吃過這個，滿好吃的」。

不過事實上這個長得像壁虎的東西，其實是以日本國寶級動物俗稱「大山椒魚」的「日本大鯢」為造型的蒟蒻，是廣島縣當地的高中生與社區進行合作的特色產品，在推出後就受到許多人的喜愛，接獲了大量的訂單，因此至少得等上3至4個月的時間才有可能拿到。