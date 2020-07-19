山林中美麗的景色和新鮮空氣是不少民眾前往踏青的原因，但充滿不確定性的環境因素經常會出現一些意想不到的意外，也因此有「魔神仔」等恐怖傳說出現。一名網友就表示朋友在山上不斷遇到一名阿婆詭異向他們招手，下山詢問乩童才驚覺阿婆的真實身分。

一名網友在臉書社團「靈異公社」分享朋友A的親身經歷，表示A國中時喜歡和朋友一起到深山溪谷趴趴走，有次遇到一名穿著黑色道袍、道鞋，頭髮用木簪盤起來的阿婆，一行人停下來問道「阿婆，你怎麼會一個人在這裡？要不要載你一趟？」阿婆則回說「沒有啦！我一個人出來隨便走走。你們要小心，前面有落石。」結果沒過多久就發生大地震，旁邊的山壁開始狂掉落石，吊橋也被砸斷。他們逃下山之後擔心阿婆安危，立刻請警方進行搜救，但救出的深山居民則直言山上並沒有住這個人。

幾個禮拜後他們又上別座山玩水，結果又遇到同一名阿婆，並熱心載了阿婆一趟，把她送到深山處的一棵大樹下，和阿婆道別後沒多就他們就決定要下山回家了，但此時卻突然下起看不清視線的暴雨，讓原本就難騎的蜿蜒山路上更加危險。沒想到他們卻在每個路段的轉彎處都看到剛剛的阿婆出現和他們招手，嚇的用半小時就飆完一小時的路程。而且離奇的是，下山後卻晴空萬里，完全沒有下雨的痕跡。事後大家決定到廟裡拜拜，遇到一名乩童問他們說「你們剛剛是不是遇到一個阿婆？」並接著表示「她是專門出現在山上，幫你們指路的守護靈。剛剛山妖在作怪，所以才下雨。如果沒有她指路，我朋友你們可能會出事。」

文章曝光後掀起熱議，不少人紛紛留言表示「我聽到阿婆在每個彎揮手的時候也起雞皮疙瘩」、「原來山上有好的守護靈」、「可能是這一路上有很多不乾淨的東西，阿婆守護靈一路上保護著妳朋友呢」、「善有善報」。