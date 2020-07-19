經濟不景氣，大家都在各自工作崗位，汲汲營營的謀生存，不過日前就有網友透露，自己在餐飲業打拚了許久，好不容易升上基層主管，月薪達到38K，但相較於豪宅保全一個月動輒40K的薪水，讓他相當不是滋味。對此，就有內行人點出兩者間的關鍵差距，直言「等級完全不同」。

原PO今（19日）在PTT「八卦板」PO文指出，身為餐飲業基層正職的他，月薪28K，經過努力工作一段時間後，終於升上店主管，加上管理加給，月薪可達38K，然而讓他錯愕的是，豪宅保全起薪卻有40K，還比餐飲業辛苦工作多年，終於升上主管的薪水還高，讓他無法接受，於是上網求解。

對此，就有網友點出餐飲業主管與豪宅保全兩者薪資差距的主因在於「風險跟工作環境」，「七期的保全要每天不分氣候站路邊，你願意嗎？」、「基本上台灣的豪宅保全根本是被當管家在用」；此外也有人認為「社會地位」有差，「你會把女兒嫁給保全嗎？而且保全完全沒發展性，再強的保全還是保全」。

也有網友指出，即便兩者都是站在第一線服務，但是面對奧客的等級完全不同，餐飲業一定會遇到奧客，但豪宅保全更常應付的是「有錢的奧客」。