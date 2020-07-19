台灣2大晶圓龍頭「台積電」與「聯電」分別在全球第二季晶圓代工廠營收排名位居第1名和第4名，不過就有網友好奇，「聯電是全球第4大晶圓代工的廠商，為何在台灣的存在感，卻和台積電相差甚遠？」貼文一出隨即掀起眾人熱議。更有內行人點出兩者關鍵差異，直呼「根本不能比！」

原PO昨（18日）在PTT「八卦板」貼出一張「2020年第二季全球前十大晶圓代工廠營收排名」的表格，只見前4名，由高至低依序為台積電、三星、格羅方德和聯電，讓他不禁納悶，「聯電是全球第4大晶圓代工的廠商，這不是也相當不容易嗎？雖然說台灣有台積電，但是像聯電這樣規模的晶圓代工廠，放到其他國家也是可以當龍頭了。可是為什麼在台灣的存在感，卻和台積電相差甚遠呢？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，「有人會記第一名以外的？」、「因為同樣在台灣，而台積電的光芒太耀眼」、「1.股價、2.薪水」、「你自己看看一個台積電比後面全部加起來的總和還多…第四名？」、「一間公司等於台積一個廠，妳覺得呢？」、「台灣加起來佔了快6成也蠻恐怖的」、「因為薪資在科技業水準普普呀！代工系統廠等級，一哥台積電待遇完全大贏」。

不過也有內行人分析兩者間的差異，「台積與聯電一個走的是精度，一個走的是廣度，該慶幸當年兩間龍頭是走各自不同的方向才有今天的台灣，不然兩間都在台灣的公司網內互打早就掛光了」、「聯電帶出很多不同公司，沒聯電台灣就沒有晶片設計」、「聯電集團很廣，台積電專注在製造，這樣比不太公平，公司經營的路線根本不同」。