現在有許多人都會飼養寵物，牠們可愛的行為舉止都流露出「療癒」的氛圍，不過有些寵物卻也經常會做一些讓飼主心驚膽戰又哭笑不得的事情。外國一名飼主最近凌晨起床時，看見自家愛犬的床鋪上染滿血跡，頭部還有受傷的痕跡，讓她頓時間嚇壞了，沒想到一切都只是一場大烏龍！

這名飼主潔西（Jessie Allen）在臉書社團「Dogspotting Society」中發文，表示自己最近正在準備搬家，所以家中因為在收拾整理的關係比較雜亂。近日，她在凌晨4點時起床上廁所，並替自家愛犬漢克（Hank）準備早餐，然而當她一走進漢克，就看見床鋪上沾有大片血跡，讓她瞬間被嚇醒，立刻轉頭查看漢克，發現牠的頭部有一道流著血的傷口，潔西也緊張地繼續檢查牠身上是否還有別處受傷的地方，最後卻翻出了一個披薩醬料包的「殘骸」，她也頓時明白了整件事的來龍去脈。

潔西透露，她並不清楚漢克是從哪裡找來這個醬料包的，但可以肯定的是，牠需要好好洗個澡了。而網友們看見貼文也都笑翻了，紛紛留言：「我可以想像當時妳有多震驚，好險只是個醬料包」、「我家的狗也做過類似的事情，牠的身上沾滿了義大利肉醬，我哭到不行，最後才聞到了食物的味道…」、「天啊，我快笑死了，要是我一定嚇死」。