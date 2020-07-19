近幾年「宅經濟」崛起，美食外送平台一個接著一個出現在台灣市場，有不少人也紛紛加入了「外送員」這項行業，而外送員究竟可以賺多少錢也一直是很多人關心的議題。最近，日本電視節目採訪一名23歲的女性外送員，透露自己一個月大約可以賺40萬日圓（約新台幣10萬），讓網友看了驚呼：「在日本當外送員好賺到足以改變人生！」。

(影片來源/YouTube/FNNプライムオンライン)

這名網友在PTT上PO出了《富士新聞網（FNN）》的一段採訪報導，片段中指出，這名23歲的女外送員原本沉迷於賭博，導致她連高中都沒有上，然而在從事外送工作後，生活卻有了大大的轉變，她一周大約可以接到160單訂單，每天午休2小時，一個月大約就可以賺到40萬日圓，就算只有周休接單，每周也大約可以賺到5萬日圓（約新台幣1.3萬）。

看完這段報導後，PO主也不禁感嘆，直言台灣每個月賺到8萬、10萬的外送員，應該都很難有像這名日本女子的工作品質，再加上台灣地狹人稠、店又密集，再加上各平台都很喜歡推「免運活動」，導致單趟賺得的外送費不可能很高。

不過文章曝光後，很多網友卻都抱持著不同的想法，「台灣的一開始也隨便十萬台幣呢，多一點人做就不一樣了」、「台灣剛開始也很多人大賺啊」、「台灣以前也是吧，等有人跟你搶就不一樣了」、「外送如果一直都有單本來就很好賺，但是重點在於好賺大家都來賺，沒這麼多單給你跑，變的跟台灣一樣」、「你沒考慮到物價水平，20 萬日圓=他們22 k」。