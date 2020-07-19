現代人養寵物愈發多元，除了貓狗兔鼠等萌寵，也有不少人偏愛珍禽異獸，蜥蜴就是其中一種。一名日本網友經常在社群上分享飼育蜥蜴的生活大小事，尤其是這隻蜥蜴十分上鏡，經常「巨星魂」上身，宛如模特兒一般擺出各式各樣的姿勢，霸氣姿態逗樂24萬粉絲。

推特名稱為「@tgtgppp1」的網友，飼養了一隻刺尾飛蜥，這類王者蜥蜴的尾巴肌肉相當發達及強壯，並且帶有棘刺，體色則會依照太陽光的照射而有深淺變化。不過有趣的是，看似冷血、難以親近的蜥蜴也有搞笑的一面，這位網友就指出，上月26日一早睡醒，睜開眼竟然看到自家蜥蜴高舉著前腳，以站立之姿，霸氣的與他對視，一副武打巨星王者降臨的模樣，搞笑指數破表。

照片曝光後逗樂24萬粉絲，紛紛留言直呼「哥斯拉？」、「隻手遮天……花板」、「我要當個頂天立地的男子漢」。更有神人腦洞大開，幫蜥蜴P出不少搞笑梗圖。