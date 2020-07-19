在養寵物之後，不少主人都會因為貓狗的便溺問題感到困擾，就算告訴牠們、教了牠們好幾次，但這些小貓小狗很可能還是會在不對的地方解決生理問題。最近，大陸一名男飼主就在教家中才3個月大的小奶貓使用貓貓砂，然而小貓看完「教學示範」後，卻做出了驚人的舉動，讓網友們全都笑翻了。

網紅「鄧峰萌萌摔腫了」家裡飼養了超過10隻貓咪，經常會拍攝一些貓咪的日常影片跟大家分享。近日，他要教一隻才3個月大的小奶貓使用貓砂盆，於是他先將牠抓進盆子中，並在牠的面前親自動手講解示範，之後便要求小奶貓跟著做一遍，而小奶貓也滿聰明的，隨後就背對著鏡頭在貓砂中挖了一個洞，正當主人對此感到非常開心的時候，卻突然驚覺不對勁，因為小貓竟開始吃起了貓砂，讓他激動地制止，直呼：「你過來是拉大便的不是吃大便的」。

不久後，小貓又再角落挖了一個洞，沒想到下一秒卻整個身體趴在貓砂上面，準備休息睡覺，讓主人實在感到哭笑不得。網友看完影片後，都被小奶貓可愛的樣子給萌化了，紛紛笑說：「給自己挖了個臥室」、「天哪！好可愛的小眼神！」、「你還沒教牠擦屁屁呢」、「沒錯，我的貓也是睡了幾天貓砂盆」、「牠這麼可愛就不要為難牠了」。