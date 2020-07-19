由於病患抵抗力較弱，醫院為了顧及環境衛生和病患免疫力問題，向來禁止攜帶寵物進入。不過就有網友撞見隔壁女病患竟然私自將「愛犬」偷渡進醫院，甚至還公然讓狗狗躺在病床上，讓他當場看傻，沒想到真相大反轉，網友一看全笑翻了，直呼「牠最近的曝光率很高！」

原PO日前在臉書社團《爆怨公社》PO文指出「隔壁女病患請假外出，但嚇我一跳…怎麼養寵物沒帶出門？」畫面中可見，病床上竟然躺了一隻狗狗，還蓋好棉被，睜著水汪汪的無辜大眼看向原PO，仔細一看才發現原來只是狗狗造型的抱枕，讓原PO哭笑不得，直呼「到底是想嚇誰啊！」

畫面曝光後，網友全笑翻了，紛紛留言回應，「牠的眼神比你還驚恐…」、「這隻好多人養哦」、「牠最近的曝光率很高」、「這狗抱枕真的很靠靠…北邊！」、「遠遠看超像，沒看留言還真以為是帶狗進去」、「現出原形了」、「請求獸醫部門支援」。