振興三倍券15日正式上路，除了數位綁定之外，也有不少人選擇前往超商、郵局等單位領取紙本券，但無論是機台系統卡卡，或是排隊人潮挑戰、店家不收…等問題，過程中狀況百出，民怨四起。對此，就有網友好奇「三倍券哪一步走錯了？」貼文一出隨即掀起熱議。

原PO今（19日）在PTT「八卦板」PO文指出，「民進黨政府從一開始說要振興經濟，卻綁定行動支付被罵翻，到現在反而一堆商家不收，都不知道現在誰需要振興…一步錯，步步錯，三倍券哪一步走錯了？」

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「每一步」、「每一步都錯」、「第一步就錯了！誰叫要把馬英九消費券當心魔」、「為了反馬英九的消費券，在那邊自圓其說，學的四不像，民怨沸騰」、「從12年前罵馬英九的消費券開始走錯，當初批判得多凶狠，結果現在弄一個比消費券還差的東西，當初說要發現金，結果執政了卻食言打自己臉」、「還馬英九公道者必蔡英文」、「人民繳一千，郵局超商超時加班，就為了蔡英文的心魔」。