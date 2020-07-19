每個人都擁有一夜致富的夢想，但成為有錢人之後的生活真的會如想像中那麼順利嗎？2018年10月，「信小呆」中了支付寶價值1億人民幣（約新台幣4.5億）的大獎，開始了環遊世界的生活，然而因為旅遊大部分花的都還是自己的錢，所以不斷有她刷爆信用卡，甚至欠債的傳聞，就連信小呆本人聽聞都覺得相當不可思議，只好親自出面澄清。

(影片來源/YouTube/信小呆koi)

信小呆原本只是一名大陸國企的IT工程師，不過卻在2018年10月時中得了支付寶的大獎，她毅然決然辭職，踏上了環遊世界的旅程，一開始她對未來充滿了幻想與憧憬，但實際體驗了過後才發覺現實與想像的差距極大，事實上雖然有繁瑣的獎項在支持她，但旅遊大部分的花費都還是必須要由她自己來支出，因此就出現了在遊艇上因為信用卡額度不夠，而不能購買下船行程的故事。

此外，信小呆也轉型成為了旅行網紅，經常拍攝一些Vlog來分享她的旅程，然而這就將原本悠閒自在的旅遊變成了「工作」，讓她和朋友根本沒辦法專心地享受，再加上網路上不斷傳出有關於她「負債」、「刷爆信用卡」等負面消息。

雖然支付寶的獎項已經在去年年底全部失效，但最近又再度傳出她破產的謠言，讓她本人也非常傻眼，直接於微博中發文澄清：「聽說最近我旅遊旅到欠款20萬而且還刷爆了所有的信用卡的消息又被傳播出去了，雖然我可能是最後一個才知道這件事的人，但我還是好慌，不說了我要去後廚洗盤子還錢去了」，幽默的自嘲讓不少網友看到後都笑了出來。