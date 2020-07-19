小朋友和動物相處互動的可愛畫面，總是可以治癒許多大人的心。外國一名女子日前在觀看兒子睡覺時的監視器畫面，意外發現了驚喜的一幕，寶寶半夜睡到一半竟突然爬下床，跑去和一旁的狗狗窩在一起入睡，溫馨又可愛的場景讓女子和網友們全都融化了。

(影片來源/YouTube/Daily Mail)

根據外媒報導，佩姬（Paige Knudtson）透露當初在發現自己懷有芬恩（Finn）不久後，便在救援人員那邊收養了一隻2歲的拳師犬（Boxer）布魯圖斯（Brutus），牠對人類非常友善，就像一隻大型的玩偶。而懷孕20周後，芬恩就被發現擁有嚴重的心臟缺陷，出生後進行了多次手術才終於返家，而布魯圖斯一見到芬恩後，似乎感應到了什麼，總是陪伴在他的身旁，給予他特殊的關心與照顧，一人一狗也很快就建立起了深厚的情誼，就連晚上睡覺的時間都不願意分開。

一個月前，芬恩開始學習睡在真正的床上，布魯圖斯也睡在一旁的地板上守護著他，近日，佩姬在觀看芬恩睡覺時的監視器畫面，發現他在半夜會抓起棉被就爬下床躺到布魯圖斯的身邊，佩姬對此感到非常開心，直言他們是彼此最好的朋友與守護者，很期待可以看到他們一同長大的樣子。