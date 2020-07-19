家住美國伊利諾州的肖恩（Shawn Davis）一家人，因為新冠肺炎疫情肆虐的關係，不得任意外出，只能待在家中自我隔離。沒想到這段時間卻意外迎來嬌客上門，原本只有2隻小萌狐在肖恩家的後院玩耍，現如今創下最多7隻萌狐的紀錄，他也將這難得的畫面記錄下來，影片曝光後隨即掀起網友熱議。

根據《芝加哥論壇報》報導，肖恩表示，因為住在住宅區的關係，沒有看過狐狸出沒，沒想到某天卻突然出現2隻小萌狐在自家後院玩耍，過不久，甚至整個狐狸家族都上門拜訪，接下來幾乎每天都看的到牠們的身影，最高紀錄是一次出現7隻狐狸。肖恩認為，或許是自家後院地點隱密，所以才讓狐狸家族得以安心，天天上門玩耍，「雖然疫情讓我們必須整天待在家，但看見狐狸家族天天來訪，心情不自覺的得到放鬆」。

不過生態學家丹·湯普森也提醒，「狐狸雖然不會給人帶來任何威脅，但這並不意味著任何人都應該鼓勵與動物互動。試圖接近狐狸或讓牠們接近你都不是一個好主意」。