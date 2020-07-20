買房房地產是許多人一生中最昂貴的資產，面對這麼重大的決策，絕對不能憑直覺、靠運氣。

居住是人生中無法逃避的一件大事，無論租屋或買屋，住房應該也是一般人生命中最大的一筆消費。然而，面對這樣的切身大事，你將如何做判斷？是聽媽媽的話，還是任由房仲的話術擺布？面對真真假假的廣告和業配文，到底房地產的真相是什麼？該如何做出正確的判斷，找出最適合自己的住房策略呢？

【精彩書摘】

個人從事房地產教育與研究三十多年，培養許多優秀的產官學相關從業人員，其間也有機會受邀擔任台北市副市長實現居住正義的理想，加上個人努力實踐房地產所學專業，去年（二○一九）屆齡退休，也成功換屋，開始享受快樂的山居歲月第三人生。

累積人生長期對房地產的認知，退休後的我決定將過去在媒體（主要是《蘋果日報》）撰寫的專欄文章、在過去政大及現在清華教學心得、多次在各地的演講內容、退休前後擔任多年「台灣土地銀行」常務董事以及參與「好時價」公益平台的經驗撰寫成書，分享個人住房自由的人生。

我自己的住房人生哲學是：「利人利己且快樂舒適的住房自由。」我從出生到目前退休共住過二十一個房子，其中從小到大學前都和父母親住過台北四處地方，然後大學及出國留學期間都是住學校宿舍或校外租屋。碩、博士來回兩次，回國後剛開始工作或教學也都是先租屋，直到政大教書的第二年一九八八年才開始購買我人生的第一屋，五樓公寓的第三層。經過七年後，一九九四年買了政大河堤邊十樓有景觀的第九層華厦作為第二屋，其間有幾次因為科技部及Fullbright 獎學金去歐洲、美國及日本作為短期訪問學者，也都較深入體驗了國外的租屋生活。後來經過多年，父母親年紀越大，我們擔心他們爬樓梯不方便，剛好我們住的同棟樓上十樓要賣，我們決定買下我們的第三屋，讓爸媽搬過來和我們同鄰而居。由於原本第一屋對我們很有感情，決定不賣出租，其間曾因碰過惡房客，後來就只租給我的學生或親友。我也曾試圖整合第一屋近百戶鄰居，作為我實踐都市更新的真實案例，但後來借調去了台北市政府服務而暫停都更計畫，其間也提供作為台北市第一位愛心房東案例，感受到利人利己的住房經驗。一直到二○一九年因為退休換屋，很不捨將第一屋及第二屋賣掉，並將爸爸現住的第三屋抵押貸款，才完成我們人生最後的換屋夢想。

回想我自己這一生很幸運，前後四個自有房屋的房屋貸款都在三～五年內全部還清，居住空間及生活環境也都很滿意，沒有受到住房的壓力困擾。一生中這二十一間包含租賃與自有的房屋，讓我和太太兩人都充滿快樂美好的感情回憶，實現自我住房的自由人生。

要做正確住房決策，就要先做功課

然而每個人的生活經驗、財務能力、居住偏好還有人生價值觀都不相同，房地產消費與投資的住房選擇當然不可能完全相同！面對當前高房價的壓力困境，如何使自己不要被房屋所綁架，避免產生住房或租/買房屋的焦慮與恐慌，找回居住人生的自主權，是我撰寫此書的主旨。

由於房地產是許多人一生中最昂貴的資產，也是家庭生活不可或缺的避風港，房屋個案租買選擇的決策，將影響每個人是否快樂舒適的生活，甚至財富累積的增減，如此重大決策不應只是憑著個人的運氣與直覺，顯然每人對住房基本的心中之尺及市場之尺都必須「用心做功課」，才能讓自己有個住房自由的人生！

透過大數據及人工智慧技術掌握好房價、好產品、好管理、好區位及好時機等五大房屋關鍵元素，同時釐清上述相關元素的可能衝突與選擇，讓自己掌控「好房子」的居住人生！

不論剛進入社會的年輕人、新婚的年輕夫妻、中年有小孩的夫婦或是子女離巢退休的老夫老妻，應該如何面對不同生命週期的住房自由人生？找到自己心目中負擔得起的好房子，讓自己的住房舒適，為自己找回住房的快樂人生，是本書想要傳遞的內容。

本書共分四個部分，並加入「張金鶚教室」專欄以不同的故事、個案及對話，較感性的補充說明每部分文章內容。第一部是「買房、租房前要知道的事」，建立房地產的一些基本觀念；第二部是「掌握七三法則，透視購屋五大元素」，幫助大家掌握購屋住房的關鍵因素，藉此認識個人購屋居住消費與投資賺錢的可能衝突與選擇平衡點；第三部是「活用大數據，自己的房屋功課自己做」，透過各種大數據資料庫，以及人工智慧技術，學習充分運用房地產「好時價」自動估價系統的公益平台，自己輕鬆做功課，以掌握房地產最核心的即時價格相關資訊，不會過度擔心因為自己缺乏經驗而受到業者的矇騙；第四部是「認識人與房屋的生命週期」，體認到不同生命週期的不同住房經歷，期盼人生每個階段都有快樂自由的住房人生。

本書得以完成，首先要感謝遠見天下文化編輯同仁的統籌彙整，讓此書得以豐富呈現。其次，我要特別感謝長期好友劉育菁在極短期間答應全力協助完成教室専欄的訪談初稿，讓本書的內容更為充實完整。另外，我也要謝謝《蘋果日報》專欄主編郭淑媛，透過她的專欄長期邀稿，讓我能累積豐碩的文稿，以充實本書內容。除此之外，也感謝遠見天下文化總編輯吳佩穎及相關同仁的全力協助出版，才讓此書能夠順利的出版和讀者分享。最後，特別要謝謝太太麗芬，她和我共同完成住房自由的人生夢想。

謹以此書獻給關心台灣房市健全合理以及身處住房壓力困擾的每一位讀者，更期盼政府相關單位、政治人物及產學各界能夠體認全民對住房自由人生的渴望，大家一起共同努力改善台灣人民的住房人生。

(本文摘自《住房自由的人生》/天下文化出版)

【作者簡介】

張金鶚

美國麻省理工學院建築碩士，美國賓夕法尼亞大學都市及區域計畫系碩士、博士，曾於美國加州柏克萊大學、英國瑞汀及格拉斯哥大學、瑞典國家建築研究中心、日本明海大學等校擔任訪問學者。從事學術研究三十多年，研究領域橫跨建築、都市計劃、公共政策、經濟、財務金融與地政，經常於國內外著名學術期刊發表論文，並長年在各大報章雜誌發表專論。曾任政大地政系特聘教授、政大台灣房地產研究中心主任，2013至2014年受邀擔任台北市副市長，現任清華大學科技管理學院榮譽講座教授。畢生以發展台灣住宅及房地產研究為己任，著有《房地產是一輩子的事》、《居住正義》、《張金鶚的都市更新九堂課》、《張金鶚的房產七堂課》、《房地產的世界》、《房地產投資與市場分析》等。