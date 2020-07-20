疫情改變了生活方式，不只行動上的限縮，更讓人珍惜能互相見面的時刻，本期配合後疫情時代逐漸解封，無論室內活動、戶外走走，或是來趟山城小旅行，提供暑假出遊的絕佳指南。快約過去這段時間想見卻不容易見面的朋友，一起拍照打卡出遊，創造新回憶！

想躲著豔陽吹冷氣，不妨考慮到駁二藝術特區，一探新開幕的「原駁館」，挑選原住民的創意作品；吃冰絕對是夏日必備行程，熱愛台式刨冰的，可以到1959古早味冰品，點碗老闆每日手工製作的米苔目冰，或到南華商圈附近的三泉冰淇淋，拎著冰棒走進商圈裡拍下新壁畫，欣賞創作者將歷史融入創作中，讓鮮豔的色彩豐富一夏。

封面故事探索東高雄山城，以主題串遊讓大家重新認識六龜、美濃及旗山，還能順路到甲仙購買當季的麻竹筍。想帶著孩子親近大自然，建議參加茄萣濕地的環境教育導覽，也能南下到梓官聽浪、逛漁市；更別錯過壽山動物園新成員「長鼻浣熊」的萌萌模樣，保證引來孩子注目。

名人堂邀請到不老男神陳鴻，分享他對高雄產地到餐桌的觀察；職人大賞介紹高雄第一家木屐專賣店，吃著冰穿上木屐，是港都最蝦趴的LOOK了！

(本文摘自《Takao樂高雄》2020/07 NO.07)