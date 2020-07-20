當令盛產的「金煌芒果」由六龜果農育種而成，愛玉子「苗栗一號」在六龜是全台唯一平地品種的栽培區，六龜不只擁有豐饒的土地，更實踐了許多農業新創的行動力。走訪全台最大的胡椒園、八八風災後的社區營造，嘗嘗返鄉青年的水果酵母手作烘焙，領受人們對於土地的感情，用心認真的生活。

全台最大的胡椒園在新發

「通常都是老饕才知道來預訂我們的胡椒雞」，獅山胡椒園農場第二代陳裕隆帶著自豪的口吻聊起自家私房料理。六龜新發的獅山胡椒園是種植胡椒的地區，早在民國62年「胡椒伯」陳振山與屏東農專（現為屏東科技大學）合作試種胡椒，與橄欖樹插枝育苗，成功培育出台灣本土胡椒。

胡椒怕太陽直曬，必須在蔭蔽的環境下成長。（攝影/曾信耀）

胡椒幾乎全年都能抽穗開花，一般在春秋兩季定植，適宜陰天或晴天的下午進行，定植一年內，都要保持蔭蔽，切勿讓太陽直曬椒頭，否則易使幼苗枯死。也因此除了種植胡椒，還有多樣作物，如芭樂、金煌芒果、橄欖、榴槤蜜、夏威夷豆、薑黃等，矮小的胡椒栽在果樹下，就形成天然蔽蔭的光合作用。每逢客人來訪，老闆陳裕隆總會燒上一桌好菜，搭配濃郁胡椒，再用曬乾的胡椒葉放入茶壺，小火煮成胡椒茶，這才是真正從產地到餐桌的生活家。

胡椒粉、橄欖酵素、紅薑黃，送禮自用皆宜。（攝影/曾信耀）

水果酵母手感烘焙

四年前，張炤翔返回六龜開創烘焙品牌，也為家鄉注入一股青年返鄉的新力量。餐飲科班出身，加上對烘焙的興趣，張炤翔帶著他擅長的歐式麵包，決定走一條不一樣的道路。相較於傳統農村飲食習慣，他堅持少油、少糖、少鹽，採用天然酵母使麵糰發酵，麵糰保持水分，顛覆歐式麵包口感偏硬的刻板印象，並融入在地食材，讓長輩也能吃得安心健康。

八年級生的張炤翔是六龜青年返鄉的人物寫照。（攝影/曾信耀）

「我們將六龜的洛神花、火龍果、金煌芒果、原生種山茶、寶來梅子，或六龜原生種香料，如刺蔥、紅藜等，以及有原住民山胡椒之稱的馬告，融入麵包裡」，張炤翔強調藏他們最大特色，就是與六龜在地小農合作，使用當地水果培養出來的天然酵母，即使是日式的紅豆麵包、台式的蔥麵包，也會帶來Q彈又清爽的鄉間果味。

使用在地食材的果香麵包，擁有六龜鄉間獨特的情感風味。（照片提供/藏御手感烘培）

工藝見學旅行體驗

檨仔腳文化共享空間座落六龜區最北邊的寶來，是八八風災後社區產業重建的標竿據點。當時為了社區自立救助，高雄市寶來人文協會透過社區據點，以及陶藝、植物染、編織等多項手工藝課程與活動，用陪伴與相互扶持來撫慰災後鄉親恐慌與無助的心情。如今距莫拉克風災十年了，「自主產業、社會公益，『社區企業』是我們下一個十年的里程碑」高雄市寶來人文協會執行長李婉玲說。

高雄市寶來人文協會執行長李婉玲(左三)說，「社區企業」是檨仔腳文化共享空間未來十年的目標。（攝影/曾信耀）

採集六龜當地破布子，依自然風味、古法醃製。（攝影/曾信耀）

預約一場檨仔腳文化共享空間的見學旅行體驗，寶來陶、日作染手作工坊，季節限定的甦活園農事體驗，或樸食窯炊品嘗窯烤披薩、麵包，來聽聽從事農事的長輩分享生活的故事。

檨仔腳文化共享空間，有手作工坊、體驗見學、樸食窯炊。（攝影/曾信耀）

• 檨仔腳文化共享空間

地址：高雄市六龜區寶來里檨仔腳32-8號

電話：（07）688-3651

時間：08：00～17：00，見學旅行體驗需預約

• 獅山胡椒園

地址：高雄市六龜區新發里獅山78號

電話：（07）679-1798

時間：09：30～17：00，所有餐點需先預約

• 藏御手感烘培

地址：高雄市六龜區中興里中庄10號

電話：（07）689-1396

時間：06：00～20：00，歐式麵包平日採預定，假日品項依臉書公告為主。

臉書搜尋「藏御手感烘焙」

(本文摘自《Takao樂高雄》2020/07 NO.07)