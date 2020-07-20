「環保救地球」、「少用塑膠吸管才能救海龜」、「請支持可重複使用的餐具」，日常生活中常常聽見這些口號；有時經過捷運站，也會看到環保團體宣導類似理念，對有些人而言，這些似乎還是離生活太遙遠，如果身邊有這樣的朋友，帶他來茄萣濕地，參與一場環境講座吧！

今年夏天，高雄市茄萣區觀光發展協會跟工務局養工處，攜手規劃一系列活動，帶領周邊學校師生親近茄萣濕地，認識大自然的豐富資源。

導覽老師帶著師生認識茄萣濕地，愛護自然從自身周邊環境開始。（圖片提供/高雄市茄萣區觀光發展協會）

國際級賞鳥區 最好的自然環境就在這

茄萣濕地原屬古蟯港內海，是早先通往台南府城的重要航道，在日治時期則為南台灣重要的曬鹽場，因此又被稱為竹滬鹽田濕地。原本該區與興達港潟湖水域相通，如今已無連結，因周邊多為海茄苳等紅樹林植物，水資源生態豐富，吸引水鳥覓食棲息與繁衍；冬季時，這裡成為候鳥過境暫時停留的區域，像保育鳥類黑面琵鷺是其中之一，每年吸引賞鳥人士為此前來，是茄萣一帶重要生態盛事。

茄萣濕地有豐富的資源，水鳥、魚類和紅樹林生態皆可觀得。（圖片提供/高雄市茄萣區觀光發展協會）

高雄市茄萣區觀光發展協會理事長郭淑娥表示，茄萣溼地這樣的自然資源，棲息著豐富的生物，除了冬季必看的黑面琵鷺外，像是小燕鷗、赤腹鷹、魚鷹、松雀鷹、灰面鷲、大冠鷲、琵嘴鴨、尖尾鴨、小水鴨、蒼鷺、大白鷺等都能找到，茄萣濕地是賞鳥者必來的朝聖之處。

大自然是最棒的老師 環境教育向下紮根

這次的環境教育活動，由專業的導覽老師透過講座，帶領師生們了解並前往濕地，觀賞水鳥、彈塗魚、招潮蟹、紅樹林生態，讓孩子親身感受大自然的奧妙有趣，不再受限透過3C平台來認識鳥舞蟲鳴；課程中亦同步運用環境教材，帶領孩子進行DIY活動，像是水燭手編、圖章彩繪等，讓人樂在其中。

走進大自然，孩子自在地在草地上打滾。（圖片提供/高雄市茄萣區觀光發展協會）

孩子們拿著望遠鏡，在賞鳥亭裡觀水鳥、聽解說。（圖片提供/高雄市茄萣區觀光發展協會）

這樣的環境教育課程，並不限定只有孩子可以學習，也開放給民眾參與，課程將依人數與時間客製規劃，想認識國際級的茄萣濕地嗎？現在正是時候。

茄萣濕地環境教育講座導覽預約

https://www.qiedingvisitorsassn.com/

粉絲團搜尋：高雄市茄萣區觀光發展協會

(本文摘自《Takao樂高雄》2020/07 NO.07)