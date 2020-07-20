比起常聽到的「夏天就要去海邊」，清涼有勁的冰品反而更暢快身心，特別是四季如夏的高雄，刨冰、冰棒、冰淇淋、紅茶、綠豆露，這些台灣古早味的冰品，想大吃特吃就趁現在！

三泉冰淇淋 延續日治時期的冰涼甜

三泉冰淇淋位於林森路，招牌簡樸低調，店內主要販售古早味冰棒、冰淇淋跟紅茶，牆面懸掛著兩張老報紙，留下了三泉冰淇淋改建前的老街屋模樣，角落擺放早期的方形紅茶桶，從這些細微處彷彿看到光陰流動的痕跡。三泉歷史追源自日治時期，原為日人經營，二戰後由現任老闆的父親接手，不僅店名從當時沿用至今，製作冰品的方式也遵循傳統，因此吃起來格外古早味。

從老闆娘一見到客人，就知道對方要點什麼的默契，得知客人大多是熟客，不少從小吃到大，年長的客人大有人在。販售的品項雖然簡單，但口味多樣，舉凡傳統口味的綠豆、紅豆、芋頭、酸梅，到牛奶、巧克力、草莓等都有，若是冰淇淋還可以選擇傳統甜筒、脆皮甜筒、漢堡皮或是紙杯裝盛，也由於冰品都是手工製作，特別耗時費力。

店內還有傳統的紅茶，也有客人會另外要求加一球純白甜味的雪泥冰，在炎炎夏日裡喝上一杯，真是透心涼！

三泉冰淇淋

高雄市新興區林森一路141號

(07)231-9621

10:00～22:00

（左）薄薄的餅皮仿製成漢堡模樣，中間夾著冰淇淋，頗有懷舊氣息。（右）混合著雪泥冰的紅茶，是甜而不膩的傳統滋味。（攝影／Carter）

1959古早味冰品 純手工最古早味

轉動的刨冰機傳來「沙沙沙」的聲響，細細的冰花落在碗公裡，老闆郭順發在碗邊鋪上手工米苔目後，順手淋上一匙糖漿，刨冰瞬間染上甜香誘人的咖啡色；在端上桌前，還得加上手工熬煮的古早味綠豆露，一碗米苔目冰，才算真正完成。

使用在來米製作的米苔目，前一晚就得先浸泡，接著研磨、過篩等手續，前後花上兩個小時都不為過，郭順發表示，店內不只米苔目是手工製作，就連綠豆露、糖漿、小湯圓等，都不假他人之手，完全靠雙手打拚出來。

除了冰品，貼心的郭順發為了不吃冰的人，特別研發一款「呷涼不呷冰」，用去冰的方式選料變成甜品，讓想吃米苔目、綠豆、大紅豆或湯圓的人，也能好好吃一碗傳統的古早味。

1959古早味冰品

高雄市新興區自立二路158號

(07)285-2169

16:00～24:00，不定休，請電洽公休日

店內的冰刨得比一般冰品還要細碎，老闆建議食用時勿攪拌，避免冰太快融化。（攝影／Carter）

（左）無法吃冰的客人，也能點一碗「呷涼不呷冰」，選擇喜歡的配料享用。（右）除了冰品外，也能來一杯傳統飲品綠豆露，甜而不膩令人回味。（攝影／Carter）

(本文摘自《Takao樂高雄》2020/07 NO.07)