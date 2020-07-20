立夏過後，日頭赤焰焰，近中午時分趕上蚵仔寮魚市場拍賣，人聲鼎沸的景象，如同豔陽高照的天氣，熱鬧萬分。本期地圖遊高雄遊進梓官小漁村，來看看討海人的海海人生。

經典魅力漁港

沿著台17線駛進梓官，這座濱海漁鄉以台17線為界，劃分成「北農南漁」截然不同的地方風貌，北梓官設有蔬菜專業區，是南台灣重要的蔬菜生產中心；南梓官是蚵仔寮漁港特定區，是高雄市現撈魚貨之冠。蚵仔寮漁港不僅曾獲網路票選全台十大經典魅力漁港第一名，2014年蚵仔寮魚市場啟用，2015年更升級為全國第一座HACCP（危害重要分析管制點）認證魚市場，也是繼日本築地市場（現為遷址新建的豐洲市場）之後的亞洲區第二座，近年吸引各國前來參訪取經，偏鄉小漁村搖身變成國際級觀光漁港。

大多數人都聽過蚵仔寮，卻不見得清楚蚵仔寮在梓官。有趣的是，來到蚵仔寮，什麼魚貨都有，就是沒有蚵仔。但是距今兩百多年前，現在的典寶溪下游內海一帶，確實盛產蚵類，當時中國漳、泉移民渡海來到梓官，在典寶溪出海口兩岸搭寮插竹養蚵維生，遂成「蚵仔寮」地名由來。

直至日治時期，日軍將下蚵仔寮（典寶溪南岸）併入左營軍港範圍，所有蚵棚都淪入港底，加上曾遭逢海水倒灌水文改變，當地居民無法再養蚵，於是開始築塭養魚或造船、出海捕魚，1988年才有了漁港，是全台離海岸線最近，人口最密集的漁村聚落，使用逾三十年的蚵仔寮漁港碼頭及景觀改造工程完成後，將帶給周遭居民與遊客一個悠閒自在的漫步空間。

以蚵仔寮漁港觀光魚市場改建的蚵仔寮魚貨直銷中心，結合大船入港造型意象，及具備環保節能特色。（攝影/曾信耀）

直擊魚市場拍賣現場

蚵仔寮的漁船從事沿海和近海漁業捕撈，凌晨三、四點出海，中午前回港趕上拍賣時間，漁港年交易量高達4千公噸，是高雄市最大的「現撈仔」魚市場。相較一般魚市場環境簡陋，漁船靠岸卸貨，就地在漁港進行拍賣，眼前這棟新式建築的蚵仔寮魚市場，乾淨通風又明亮，隨著新冠肺炎疫情趨緩、逐步解封，買氣回溫，蚵仔寮魚市場重現久違的繁忙熱絡盛況，來到二樓參觀廊道，直擊魚貨拍賣現場。

除了每年冬季烏魚汛期之外，蚵仔寮漁港交易漁獲種類繁多，高經濟價值的吻仔魚、鯖魚、竹筴魚、白帶魚、魷魚最常見，由於拍賣制度健全，鄰近的彌陀、茄萣及屏東東港、枋寮等地魚貨也會來這裡寄賣。

從參觀廊道看台俯瞰，一簍簍綠色、紅色、黃色、粉紅色漁籃排列整齊，糶手（註：魚貨拍賣員）口哨聲響起，買家便蜂擁而至，各個買家會用不同的手勢、喊聲及眼神示意，宛如另類的表演藝術實境秀，當下體會「內行看門道，外行看熱鬧」。

蚵仔寮魚市場拍賣聲此起彼落，緊鄰的蚵仔寮魚貨直銷中心也陸續準備開張營業，由魚市場直取販售的新鮮魚貨，成為遊客採買的好去處。上百攤魚販叫賣現撈仔，想要嘗鮮，就先來一份生魚片打打牙祭，或者也有店家提供代客料理或燒烤，讓海鮮控搶「鮮」大快朵頤一番。

魚市場小吃最有名的，竟不是海產店！王記炸肥腸號稱漁港隱藏版美食，在蚵仔寮觀光魚市擺攤26年，老闆娘透露以前魚市場收工時，漁民會來吃炒米粉、豬血湯簡單裹腹，老闆私房小菜炸肥腸往往供不應求，由於手工炸肥腸製作耗時費工，老闆王寶坤乾脆轉型炸肥腸專賣，把餐廳的招牌菜拿來路邊攤賣，一賣就是20個年頭。

蚵仔寮魚市場拍賣時間，總是人聲鼎沸。（攝影/曾信耀）

「糶手」是魚市場拍賣最重要的靈魂人物。（攝影/曾信耀）

蚵仔寮漁港執行魚貨不落地，嚴格控管衛生。（攝影/曾信耀）

新鮮魚貨琳瑯滿目，遊客不妨貨比三家。（攝影/曾信耀）

蚵仔寮魚市場最大特色就在於「現撈仔」。（攝影/曾信耀）

王記大肥腸現做現吃，口感香酥。（攝影/曾信耀）

漫遊赤崁聚落

等待日落時分之際，隨性走訪距離蚵仔寮約10分鐘車程的赤崁聚落，與蚵仔寮、同安為梓官地區的三大舊聚落。僻靜的小漁村不見遊人如織，穿行漫步在逶迤的巷道間，荒廢的古厝布滿滄桑的歲月紋理，劉家百年洋樓古厝在紅磚圍牆半掩之下，整棟建築的石柱、欄杆、迴廊，處處可見巴洛克風格，仍能遙想當年的絕代風華。

赤崁聚落歷史地標之一的赤崁古井，根據地方耆老記憶追溯古井約280年之久，此古井離海岸線約50公尺，井中自然湧泉，水深、清澈見底，冬溫夏涼，四季水滿；自有井至今，該村的百餘戶人家都靠引用井水生活，經過數代井裡還有活水，蔚為奇談。迎著徐徐海風，往赤崁海濱步行而去，赤崁燈塔位於赤崁海堤步道上，放眼望去，舟帆船影點綴著蔚藍海岸，窩在涼亭享受難得的閒暇時光。

劉家古厝位於赤崁港仔門海邊，距離海岸線不到50公尺，是一棟兩層樓的閩式建築洋房。（攝影/曾信耀）

赤崁古井為先民開墾即有，耆老記憶中古井約280年之久。（攝影/曾信耀）

來到赤崁海堤步道散步看海，這裡是舊部落私房海景秘境。（攝影/曾信耀）

南沙灘夕陽無限好

接近黃昏時刻，轉移陣地到蚵仔寮南沙灘捕捉夕陽餘暉的美景。南沙灘是蚵仔寮海域唯一的沙灘地形，一年一度的蚵寮漁村小搖滾曾在這裡登場。戲水踏浪，坐在堤岸觀看落日、眺望柴山和慢慢航行進入高雄港的船舶，運氣好的話，還可以看見潛水艇、角眼沙蟹出沒。

這裡不是西子灣，也不是紅毛港，「咱蚵仔寮有蚵仔寮ㄟ夕陽，就是和別人不一樣！」當地人總是引以為傲；蚵仔寮大酒家白天就熱鬧滾滾，染了一頭金髮的余吉興接手開著父親留下來的香腸攤發財車，日復一日伴著蚵仔寮的夕陽。聽著金曲歌王謝銘祐唱著「慢慢搖，蚵仔寮，慢慢搖，風真透」，蚵仔寮小漁村一日遊，慢慢的步調剛剛好！

• 蚵仔寮漁港

地址：高雄市梓官區漁港二路32號

時間：蚵仔寮魚市場12：00～13：30、蚵仔寮魚貨直銷中心（依各店家營業時間）12：00～20：00

• 王記炸肥腸

地址：高雄市梓官區漁港二路（蚵仔寮魚貨直銷中心東口旁）

電話：0970-089-105

時間：平日13：00～20：00、假日10：00～20：00，（賣完就收攤），週一二公休

• 蚵仔寮大酒家

地址：高雄市梓官區通港路通港巷1號（中油旁）

電話：0956-010-920

時間：14：30～20：00，假日08：00～20：00，不定休

• 赤崁劉家古厝

地址：高雄市梓官區赤崁西路30號

在落日渲染下暈紅整片海洋及天空，有時加入回港漁船的點綴，分分鐘都是魅力時刻。（攝影/曾信耀）

南沙灘位處蚵仔寮漁港南側及典寶溪出海口，陽光、沙灘、海浪，美得遼闊寧謐。（攝影/曾信耀）

老闆手工自製的古早味正大腸、香腸，是當地人從小吃到大的庶民小吃。（攝影/曾信耀）

蚵仔寮漁港曾被票選為十大魅力漁港魅力組第一名。（攝影/曾信耀）

(本文摘自《Takao樂高雄》2020/07 NO.07)