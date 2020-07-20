★【全球首發】中國現代史重要人物蔣經國的私人日記。★

★史丹佛大學胡佛檔案館2020年2月向公眾公開日記。★

在那個風雲詭譎、生死權鬥的年代，台灣命運是與不是的答案，還是要從他的日記中去尋找。

尤其關鍵時刻失落的一頁，可能更給後來閱讀日記者太多想像了！

──從日記看另一面的蔣經國，解密他的親情、愛情與國情。

──透視一代強人的內心世界，以及他如何影響了台灣民主轉型的關鍵命運。

【精彩書摘】

閱讀蔣經國日記，除了關注他對黨內人物的評論，蔣對黨外人士的批評同樣吸引我的注意。特別是在上世紀七○年代，日記中時不時出現這類的記載，這當然和黨外運動的崛起有關。

其中，剛卸任總統府秘書長的陳菊，名字出現最為頻繁。從一九七八年六月到八月之間，蔣經國日記有以下記載：

六月二十八日記：「處理陳菊案」。

七月九日又記：「美國問我政府有關陳菊案所採取的蠻橫態度，令人痛恨，無可忍矣！美國人的做法既惡毒又愚蠢。」

七月十日再記：「陳菊案為一高度政治性之案件，處之以輕則將使國內反動分子益趨狂妄，處之以重則將引起美國之政治干涉，不論是輕是重，皆應以國家之利益為先，內奸外賊皆足以害我國也。」

七月十四日記：「為陳菊案，美國對我加以壓力和恐嚇，其行為之卑鄙下流令人痛恨，益增余深愛我中國之情操。國與國之間只有利益關係，不可稍存任何之幻想也。」

八月二十一日記：「美國大使竟在其使館接見我國之罪犯，行為之卑鄙可悲。美國私通國內反動分子並予支持行之多年，美國所做之事無不害人害己，不知我將忍至何時，嗚呼痛哉！」

陳菊十九歲從五專畢業後，由於父執輩的淵源，成為宜蘭省議員郭雨新的秘書。此後多年，一直幫郭聯絡全台灣的反國民黨人士。陳菊活動力很強，不只將老、中、青三代串連一起，當時黨外和海外人權團體的聯絡，雙方資訊的流通也是透過她。她同時是許多禁書的重要來源，等於是流動地下圖書館。即使郭雨新離開台灣流亡到美國後，陳菊仍然積極到處活動。

事發背景是，警備總部在一九七八年六月中旬搜索陳菊的住處，一週後在彰化天主教堂將她逮捕。這是自「自由中國」事件之後，台灣新一波民主運動中的第一個逮捕事件。根據當時警備總部的紀錄，警總搜索她住處是因為接獲密告，陳菊在自宅中排印《選舉萬歲》，同時收藏有雷震的反政府文件。陳菊被逮捕後數日，美國大使館向台灣政府查詢案情，七月六日陳菊被釋放。

據江春男在〈陳菊逃亡記〉一文憶述，陳菊被抓關那段時間，以老康為首的黨外人士到處奔走，國民黨秘書長張寶樹召集安全局長王永樹、警備總司令汪敬煦、國防部長高魁元、外交部長沈昌煥協商處理原則，國民黨知道這是燙手山芋，有人怪罪警總闖禍，大家忙著善後，決定軟性處理。首先請台籍將領陳守山出面與她談話，其次找陳菊同學的父親吳俊才，以長輩的身分，糾正她的錯誤觀念。國民黨會議不只決定釋放日期，舉辦記者會，安排她訪問各地建設，還要輔導她到軍事院校圖書館工作，月薪一萬元左右；釋放前要嚴正告訴她是保釋而非結案，隨時可再逮捕，並對其錯誤觀念應適時導正云云，這種處理方式學名可稱之為「軟性威權統治」。

陳菊被釋放之前，要她簽一份自白書。陳菊根本不知道她即將被放出來，她有心理準備這一簽起碼要關三、五年。她簽完後，警總立刻表示她可以出去了，並說她的父親已經在外面等她很久了。陳菊一走進會客室，陳父老淚縱橫馬上跪下來求她不要再搞政治。原來警總凌晨即到宜蘭三星把她父親帶來台北。這一幕，陳菊永遠忘不了，但她極少提及。

對照日記的記載，很明顯如果不是美國的介入，陳菊不可能被釋放。而美國的介入包括大使出面過問、在大使館約見陳菊等，則讓蔣經國深感痛惡，日記中甚至以「蠻橫」、「惡毒」、「愚蠢」、「卑鄙」、「下流」等不堪的字眼形容美國的做法。但當時美國與中華人民共和國的建交談判即將完成，台灣與美國的邦交岌岌可危，使得「陳菊案成為一高度政治性之案件」，對蔣經國來說十分棘手，「處之以輕則將使國內反動分子益趨狂妄」，「處之以重則將引起美國之政治干涉。」輕重之間該如何拿捏？難怪他會氣得在日記大罵老美以洩憤。

附記：本文五月二十六日於《蘋果日報》節錄刊出後，陳菊二十六日在臉書回應如下：

朋友告訴我，今天媒體報導蔣經國一九七九年的日記中，多次提到我的名字。當時我只是黨外的小妹，蔣經國筆下又痛恨又恐懼的不是我個人，而是黨外所追求的民主自由。

威權統治者打壓我們，說我們是反動分子，跟外國勢力勾結，現在聽起來很好笑。

其實，民主自由是普世價值，國際友人仗義執言，我們應該心存感謝才對。

雷震先生曾經引用宋詩「萬山不許一溪奔，攔得溪聲日夜喧，到得前頭山腳盡，堂堂溪水出前村」來鼓舞我們，果然，不管如何打壓，也擋不住沛然莫之能禦的自由民主潮流啊。

(本文摘自《蔣經國日記揭密：全球獨家透視強人內心世界與台灣關鍵命運》/時報出版)

【作者簡介】

黃清龍

台灣雲林人。

學歷：政治大學新聞系學士，美國哥倫比亞大學東亞所暨華府布魯金斯研究院東北亞研究中心訪問學者。

經歷：聯合報國會記者、首都早報政治組主任、自立晚報政經組主任、自立早報採訪主任、中時晚報總主筆、總編輯、中國時報採訪主任、總編輯、副社長、發行人、旺報社長兼總編輯。

現任：台北市信民兩岸研究協會理事長、台北市報業公會常務監事。

著作：《報業還有明天嗎？──美、日、中媒體發展觀察》。