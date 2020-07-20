作者黃清龍獨家解讀，全球首度公開的蔣經國日記！

回溯台灣歷史上諸多著名事件，從劉自然案、刺蔣案、中壢事件、台美斷交，到美麗島事件等，蔣經國如何掌握國際局勢？如何應對社會潮流？

回顧政壇上叱吒一時的諸般人物，如林洋港與李登輝、陳誠與陳履安、陳菊與許信良等，面對他的部屬、政敵，甚至黨外人士，蔣經國如何評判？如何布局？

回想家門內難以對外人道的親子關係，蔣經國如何對父親敬畏、對生母追懷、對繼母憎怨、對子女失望？在家庭之中，蔣經國也是一介凡夫，「家家有本難念的經」，他有十足體會。

回首前塵往事，蔣經國與蔣方良的異國婚姻、與章亞若的私生子之謎，在極其私密的個人日記中，有無蛛絲馬跡可循？

【精彩書摘】

閱讀《蔣經國日記》，很難不去想找出他對章亞若的回憶紀錄。蔣與章的婚外情早在解嚴前幾年已非敏感話題，但是關於蔣、章的交往以及婚外生子，特別是章亞若的死因，迄今並無確切說法。還有，蔣經國生前從未談及此事，即使對家人都不曾提及。那麼他會不會在日記中留下一些紀錄呢？

二○二○年二月四日，一個冬陽可人的早上，我在胡佛檔案館翻閱蔣日記，從一九四二年開始查起，一個上午沒有太大收穫，正感到睏乏時，突然就在一九五四年的日記上，有了驚人的發現。

那年的十月三十日，中央幹校（政戰學校）與青年軍（救國團）舉行聯合祝壽會，慶祝蔣中正總統六十八歲生日，由蔣經國主持，日記中特別記錄此事。同時又記：

「夢見亡友繼春，與其並坐於河邊之大樹下，雖未講話，而夢中之所見，有如在生之時一樣，醒後追念往事甚久。後安、繼春、季虞皆為余最知己之友，而今已先後死亡。繼春為人忠厚，生性樸素，為一最難得之幹部。他在生時曾與章姓女相識，未婚而生孿子，當在桂林生產時，余曾代為在醫院作保人，後來竟有人誤傳此孿子為余所出。後來章姓女病故，現此二孩已十有餘歲，為念亡友之情，余仍維持他們之生活，並望他們有如其父一樣的忠心，為人群服務。」

這是直接否認章亞若所生孿子與他有關，同時明確指出這對雙胞胎的生父是他的老朋友繼春。這真是太驚人的發現了！但日記所述是真的嗎？

蔣經國在日記說，章亞若所生的雙胞胎男孩不是他的骨肉，而是繼春的。「繼春」是誰呢？經查，「繼春」是為蔣在贛南時期的部屬王繼春，曾任上猶縣縣長。另外日記中提到的「後安」則是贛南時期南康縣縣長王後安，「季虞」為小蔣留俄同學、贛南時期蔣的辦公室主任俞季虞。故確如日記所稱，三人皆是蔣經國「最知己之友」，與他的交情很深。

倘蔣日記所說為真，是他的老友王繼春跟章亞若有過一段情，而懷了孿生子章孝嚴、章孝慈，蔣家人會不會是因為看過蔣經國的這段日記，才一直不願意接納章氏兄弟？還有，蔣經國過世之後，章孝嚴已經改姓蔣，兒子也改為蔣萬安了，那麼這段「認祖歸宗」還有效嗎？

章亞若產子不久，一九四二年夏天即病逝，此後蔣經國即對與章亞若的事噤口，連對家人都不提，更使得一九五四年十月三十日日記上的這段記載，顯得極為突兀！會不會是蔣經國在說謊，別有用心的刻意假造？那麼又是什麼原因讓他需要造假說謊呢？為了探求原因，筆者經多方查證，發現此事存在諸多疑點：首先，日記特別提到王繼春「為人忠厚、生性樸素，為一最難得之幹部」，經查一九四三年三月王繼春逝世後，蔣經國確實感到無限傷痛，不但日記中有所記載，還曾寫過一篇文章追念他。而蔣當時雖哀痛繼春過世，但日記並未提及王留下與章女生的孿子，他「為念亡友之情」才照顧他們，為何卻在十一年後另有此否認之記載，此為疑點一。

再者，章亞若一九四二年三月生下雙胞胎，蔣在一週後的日記中曾有記載：「接電報知亞若已生二孿子，欣喜至極。」倘「此孿子非其所出」，屬下何須電報告知，他又何來「欣喜至極」，此為疑點二。

另外，章亞若死於一九四二年八月十五日，王繼春則是一九四三年三月七日才病逝。換言之，章生產時王仍在世，倘二孿子確為王繼春所出，章生產時為何他沒在桂林陪產、而要蔣去當保人，這似乎不太合情理。且經查章生產時，蔣人是在贛南而非桂林，因此手下才會打電報告知，蔣如何成為桂林醫院的保人？此為疑點三。

據此研判，蔣一九五四年十月三十日日記所載，不能排除撒謊的可能。那麼他為什麼要在日記撒謊呢？

更令人驚訝的是，我在閱讀蔣經國日記時還發現，一九四二年八月的日記中，從八月九日到二十日這兩星期的日記不見了（Pages Missing），館方說日記送來時就已如此，顯示這是刻意而為的，可能是蔣經國本人撕掉的嗎？還是蔣過世後，看過日記的人撕掉的？又或是蔣經國一九五四年十月要撒謊時，把更早的心事紀錄給撕去？蔣經國當時面對章亞若的驟逝，心情如何呢？他接受章亞若病逝醫院的種種說詞嗎？這些都因這十二天的日記被撕去，而無法求得解答了。

王繼春遺像（左）、章亞若獨照（右）。（圖／時報出版、國史館提供）

(本文摘自《蔣經國日記揭密：全球獨家透視強人內心世界與台灣關鍵命運》/時報出版)

【作者簡介】

黃清龍

台灣雲林人。

學歷：政治大學新聞系學士，美國哥倫比亞大學東亞所暨華府布魯金斯研究院東北亞研究中心訪問學者。

經歷：聯合報國會記者、首都早報政治組主任、自立晚報政經組主任、自立早報採訪主任、中時晚報總主筆、總編輯、中國時報採訪主任、總編輯、副社長、發行人、旺報社長兼總編輯。

現任：台北市信民兩岸研究協會理事長、台北市報業公會常務監事。

著作：《報業還有明天嗎？──美、日、中媒體發展觀察》。