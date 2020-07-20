新冠肺炎（COVID-19）的疫情肆虐全球，不只各國對出入境都實施嚴格管制，許多人連工作、上學都受到影響。英國國會議員日前為避免群聚改成線上視訊會議，沒想到其中一名議員在發表意見的時候，愛貓竟突然亂入，讓其他與會者都忍不住大笑出聲，影片曝光後也造成瘋傳。

A feline friend of John Nicolson MP momentarily put a paws on committee meeting business by wandering across the minister's video call pic.twitter.com/aG2TFGrvXn — PA Media (@PA) July 14, 2020

根據外媒報導，英國國會議員尼科爾森（John Nicolson）日前在家進行視訊會議，和部會人員一起討論公共政策，當尼科爾森正在發表意見的時候，突然出現一條橘白相間的「毛毛」豎立在鏡頭前，尼科爾森先淡定的向與會者道歉並表示「我為貓的尾巴道歉」其他人也強忍笑意。

沒想到貓咪竟然沒有要收斂的意思，繼續在鏡頭前晃來晃去，讓尼科爾森終於忍不住大呼「Rojo，放下你的尾巴」，這次也讓其他參與會議的人士全都放聲大笑。這段影片很快就在網路上引起熱議，尼科爾森議員可愛的貓咪Rojo也瞬間爆紅成為當紅炸子雞。