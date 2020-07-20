行政院推出的「振興三倍券」已經上路，不少民眾也都開始消費拚經濟。日前一名網友領完振興券之後到店家購買遊戲片，竟被老闆兇了一頓，讓他十分委屈忍不住上網抱怨「現在的老闆脾氣都這麼差嗎？」沒想到真相揭曉後，他神奇的邏輯反讓網友驚呆。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文，表示日前領到振興券之後打算到台北地下街買SWITCH的遊戲片，看到一間店稱「售價1690元的遊戲片可以使用三倍券」他便拿了1張500元的三倍券再加上現金190元給老闆，沒想到老闆卻氣到對他大小聲，讓他無奈直呼「想到就氣，現在的老闆脾氣都這麼差嗎？」原來原PO誤會「三倍券」的意思，竟然以為一張500可以抵3倍的價值當1500元用。

文章曝光後掀起熱議，網友看了全都傻眼表示「你以為這是哆啦A夢拿出來的道具嗎？」、「你已經用現金1000換1000x3面額劵了，再讓你x3不就成了9倍劵？」、「你沒有切割成三分，當然老闆生氣啊」、「奇怪的知識增長了」、「沒打你就要偷笑了」。但也有不少人認為原PO只是想拿三倍券來當梗，不必太認真「爆廢～認真就輸了」、「這篇會成為經典！」、「反串阿大哥」、「這個梗，有廢」「、果然是廢文，但是怎麼還有一堆人認真了」。