現在的避孕方式有許多種，像是避孕藥、保險套等等，但基本上沒有一種方法可以百分之百保證不會懷孕，總是會有一些突如其來的「意外驚喜」。外國一對夫妻已有1名孩子，目前暫時沒有再懷第二胎的打算，然而儘管兩人嘗試了避孕方法妻子仍舊懷孕，男子一查真相才發現全是自家調皮愛貓惹的禍！

這名男子在論壇《Reddit》上發文，表示自己和妻子在去年擁有了第一個孩子，但懷孕期間妻子卻被診斷患有子癇前症（preeclampsia），這讓她的生理與心理都遭受到極大的折磨，雖然如今已經好轉許多，但基於子癇前症以及對目前新冠肺炎的擔憂，兩人決定將第二胎推遲到至少2年以後，因此妻子在生產不久就開始食用避孕藥，但這個藥物會讓她感到身體不適，最終只好停用，男子也認為只要使用保險套就可以良好地避孕。

然而，就在三個禮拜前，妻子卻突然檢驗出懷孕，讓兩人都相當錯愕，男子抽絲剝繭、調查真相後，才終於找出了罪魁禍首，正是夫妻倆領養的橘貓；男子指出橘貓非常聰明，甚至用天才來形容牠，只要牠想進入的地方、想找到的東西，都沒有任何阻礙可以阻擋牠。

橘貓有一段時間非常喜歡棉花棒，他曾將保險套與棉花棒放在同一格抽屜中，並且發現貓咪闖入搗蛋的現場，當時他只是將散落一地的東西收拾乾淨，並沒有太過在意，夫妻倆情投意合的時候也因為昏暗的燈光沒有注意，不過現在再回過頭檢查，才發現保險套的外包裝上有幾處抓痕和咬痕，男子在文末也自嘲地說，已經迫不及待想和即將來到世上的孩子說，他的存在全都要歸功於自家調皮的橘貓。