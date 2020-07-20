全聯超市商品齊全又經常有特惠價格，深受民眾喜愛。日前有網友買了一塊豆腐回家，回家倒出來之後竟意外發現「驚喜」，忍不住開心在臉書上和網友分享，貼文立刻引起熱烈的迴響，不少人都直呼「我也要買！」

有網友買完豆腐發現底部竟然印有可愛的豆腐寶寶(圖/原PO授權提供)

一名女網友在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」發文，表示自己在超市買了一塊有機豆腐，日前倒出來之後才發現豆腐的底部竟然暗藏玄機，印有可愛的豆腐寶寶圖案，讓她忍不住興奮直呼「這也算是在廚房揮汗料理時的一個小確幸！」並提醒大家淋上醬油之後可以讓圖案更加明顯。

加了醬油之後圖案更加明顯可愛(圖/原PO授權提供)

照片曝光後引起熱議，不少人紛紛留言直呼「我從來都沒發現耶」、「好可愛喔，下次也想買來看看」、「好可愛，我會因為圖案買這塊豆腐耶」、「真的很可愛，都有點不忍心切它」、「這豆腐有機，有玄機」、「我們家小朋友超愛，都叫他『可愛豆腐』」、「敲級口愛。回購那麼多次，從沒發現底部也能那麼萌」、「好可愛哦～等等來買」。