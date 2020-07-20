不少家長望子成龍、望女成鳳，因此紛紛將孩子送往補習班，就怕輸在起跑點。不過日前就有網友好奇，究竟補習班或是安親班，是如何得知學生們的家裡電話，並強迫推銷補習？對此，就有一名補習班前員工曝光個資的取得手法，後悔直呼「我覺得自己做了一件好可怕的事情！」

原PO今（20日）在PTT「WomenTalk板」以「我們從小個資就被出賣了」為題，PO文指出，「不覺得很奇怪嗎？安親班、補習班都知道你家電話，以及你的學習環境，強迫推銷補習給你…後來想想，不對啊，你的個資從哪來？」

原PO質疑有不肖人士盜賣學生個資，痛批「很好賺吼？每個學生的個資就被大人的貪慾給出賣了，甚至還是賣給吸血鬼，有些低薪家庭，期望給孩子好的教育，結果都被補習班也騙去了…」他認為，台灣教育畸形很大的原因是為了迎合補習班的利益，「過大的壓力落差，造成了學生對於補習的依賴感。而且可怕的是，這個生意鍊已經不能被打破了。」並痛心台灣教育不是為了投資下一代，而是一門既噁心又虛偽的生意。

貼文一出隨即掀起網友熱議，紛紛留言回應「你同學去補習班打工就會交全班資料了啊」、「以前我朋友被補習班攔下來的時候都填朋友的電話」、「國中時老師給一位同學蒐集班上每位同學的資料，包含家裡電話、住址等等，統整完再交給老師。有天接到自稱是這位同學爸爸打來的電話，說看了她女兒聯絡簿上的段考成績單（全班分數都在上面）問我要不要針對弱科補習，後來才證實她家真的有在開補習班」、「畢業紀念冊，然後打來問你要不要參加先修班」、「國中補習班跟同學買班級通訊錄一份500元」、「有些補習班真的很惡劣，在國中國小門口堵人，然後利用小孩還小、腦波弱的特性，把他們的個資騙走」。

此外，一名曾在補習班打工過的網友表示「我之前幫補習班打工，猜猜看我看到什麼資料？同一條街上某年份出生孩子的地址＋生日＋姓名＋家裡電話，猜猜看資料從哪裡流出來的？我們的工作就是把那些小孩一個一個問是幾年幾班，然後整理好後給已經出社會的大哥大姐，我打完第一通電話之後突然理解到這個補習班超惡劣（我反應很慢），上班一小時我直接辭職，這時候突然覺得大人好可怕，那年我才剛滿18歲，我覺得自己做了一件好可怕的事情，我騙了一個小孩就因為我想打工上大學」、「之前去補習班打工，對外說法都是嬰兒用品展覽問卷留下的」。