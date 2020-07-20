世界上有時總會發生一些人們無法解釋的事情！日前，哥倫比亞一名路人行走在街上時，突然發現一隻白鴿飛著飛著竟「凝結」在半空中，神秘的景象讓不少路人也紛紛駐足討論，影片在網路上曝光後更是引起一陣熱議。

Comentan que esto ocurrió en Tuluá Valle, una paloma pareciera haber quedado detenida en el tiempo....

Aparentemente no se observan cables donde pudiera estar atorada ¿Que crees que ocurrió aquí?#MisteriosChingones pic.twitter.com/BGJ9NeReaG — ★·.·´HeChIzErO`·.·★ ® (@Hechizero_38) July 9, 2020

根據《俄羅斯衛星通訊社》報導，該起事件發生在南美國家哥倫比亞的圖爾瓦市 （Tulua），本月10日時，一位民眾在街道上發現了詭異的畫面，一隻白鴿原本展翅在空中飛翔，然而在靠近電纜線後，牠卻突然維持著展翅的動作「定格」了，不過當風吹過時，鴿子翅膀上的羽毛仍會隨風擺動，許多路人也都看見了這奇妙又神秘的一幕，紛紛停下腳步、抬頭觀看，就連巡邏的員警也都前來，有民眾趁此向他們求助，不過警方對此也沒有解決辦法，只能讓鴿子繼續停留在半空中。

這段影片曝光後立刻在網路上瘋傳，網友們都留言猜測可能造成這種現象的原因：「牠的翅膀已經完全展開，很可能是被什麼東西卡住」、「應該是被比肉眼可見的電纜線還細的線給卡住了」、「難道是平行時空？」；不過目前當地政府對這件事沒有做出任何解釋，因此背後的真相仍無從得知。