狗狗是人類最忠實的朋友，沒想到「當狗」還能成為一種賺錢的管道！美國一名21歲正妹，從小的樂趣就是扮演成狗狗，長大後因為接觸到「寵物情境遊戲」，乾脆辭掉原本的工作「專職當狗」，沒想到月收入竟然猛爆性增長，少說爽賺數百萬新台幣！

美國德州一名21歲正妹珍娜（Jenna Phillips），過去在眼鏡行上班，後來因緣際會下結識2位男性客人，接觸到「寵物情境遊戲」，於是開始在抖音上發佈一系列模仿狗的影片，沒想到觀看數卻出奇的高。加上她從小就喜歡扮演成小狗，就此獲得啟發，於是毅然決然的辭去工作，將興趣發展成職業。

珍娜的主要收入來源是在成人訂閱網站上分享自己扮成狗的影片，並向用戶收取每月20美元（約新台幣600元）的費用，拍攝題材包括她裸身入浴的「狗」影片，並開放許願服務，滿足用戶的特殊要求，就曾有人出價1200美元（約新台幣3.6萬元），請她拍一支特製影片。

她不諱言，越奇怪的要求，費用也會越高，但她的原則是絕對不和動物一起入鏡。自從專職扮演狗狗之後，珍娜的收入成長了100倍，月收高達6位數美金（新台幣至少數百萬元）。

最後，面對外界對於她扮成狗的異樣眼光，珍娜坦承自己不太在意，因為那些酸言酸語多半出現在網路上，現實生活中反而沒有遭受到太多的批評。她認為每個人都有自己的癖好，「即使沒有攝影機，我也喜歡被人像遛狗般牽著繩子走的感覺」，她也很喜歡現在自己的樣子，「因為我沒有做錯任何事情，這就是我的生活方式…即使沒有涉及金錢交易，我也打從心底的熱愛這份工作」。