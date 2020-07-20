近幾年美食外送平台崛起，有許多人也紛紛加入了外送員的行列，不過卻也時常會有一些外送爭議引起大眾關注。最近，一張照片在日本論壇中引發熱議，只見一名外送員在廁所中解決內急，然而他卻直接將裝有食物的外送袋放在地上，不少網友看到照片後都驚呼噁心，但也有部分人出面替外送員講話。

日本網友近日在論壇《5ch》上分享了一張照片，照片中公廁底部的縫隙可以清楚地看見，有一名外送員正在隔間中上大號，並將放食物的袋子也一同帶進了廁所中，而且還直接把它放置在地板上，雖然不清楚袋子中是否有餐點，但這種行為仍讓PO主覺得非常不妥，忍不住直呼：「外送員在廁所中做得做糟糕的事！」。

有不少網友看到照片後也相當震驚，紛紛留言：「在工作的時候不要去上大號啊！」、「袋子都髒了…好噁」、「這個袋子是不是都沒在洗啊？」、「在洗手之前就會先碰到包包了吧？」、「感覺收到的餐點都有那個味道了…」；但有另外一部份的人卻覺得沒什麼好大驚小怪的，「外送員想上廁所該怎麼辦呢？放在車上又可能會被偷走」、「這個袋子很常被放在地上吧？只因為是廁所的地板所以討厭嗎？」、「袋子設計得很厚不會影響到裡面的食物，我覺得沒有關係」。

此外，也有許多人認為這並不是在日本所拍攝的照片，事實上這張照片在去年年底時就曾引起網友討論，並且是在澳洲的伯斯（Perth）所拍攝。