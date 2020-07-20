因為新冠肺炎疫情的關係民眾無法出國旅遊，讓國內旅遊的人數激增，有網友對此就感到非常好奇，直言台灣這麼小，可以去的地方也不多，但在這些觀光勝地當中，有沒有可以稱得上「世界級景點」的地方呢？

這名網友在PTT上發文，透露自己在年初時曾去冰島旅遊了半個月的時間，發現當地有許多的世界級景點，像是斯維納冰川、埃斯基菲厄澤的白日夢小鎮、冰河湖等；而反觀台灣最近國旅大爆發，不過土地面積相對來說比較小，就算加上離島也沒有變大多少，如果說到世界級景點的話，PO主認為應該只有東沙環礁群島可以稱得上，於是好奇詢問其他網友的意見。

此文一出便引起了一陣熱烈的討論，大家紛紛留言：「山，台灣的山很強，但是大部分人不會去爬那種要申請的山」、「清水斷崖」、「故宮啊，稱得上世界級」、「寂寞公路、忘憂森林、嘉明湖」，不過其中被最多人點名的就是「太魯閣」，「太魯閣是最稀有的」、「太魯閣真的不容易」、「太魯閣是真的強」。

另外，也有專業網友指出寂寞星球（Lonely Planet）的全世界500大景點中，台灣僅有2個景點上榜，分別是第397名的故宮博物院以及448名的台北101。