狗狗給人的印象就是相當可愛且忠心，對於主人牠們總是會付出所有的愛。大陸一名飼主職業為貨車司機，平時都會帶著愛犬一同出門，然而日前他要換車卻沒有帶上狗狗也沒有告知牠，等他回來後才發現愛犬竟趴在原本的貨車底下等了他一整天，這段影片曝光後也吸引上萬名網友，紛紛直呼超可愛！

(影片來源/YouTube/CHINA LIVE)

根據陸媒報導，這名貨車司機雷先生從愛犬小黃小的時候就開始飼養牠，幾乎每天都會帶著牠一起上下班，而小黃也很聰明，會在車場裡等待雷先生的到來。本月17日，雷先生外出買了一輛新的貨車，沒有帶上小黃也沒有告訴牠這個消息，等到他回到車場後，才看見小黃趴在原本的貨車底下，等了他一天的時間，雷先生見狀趕緊大喊小黃的名字，從影片中可以看見，小黃一開始還有點困惑，跑到原本的車頭前確認了一下，過了一會兒才終於發現雷先生在另外一台車上，急忙衝向窗邊，還不斷開心地搖著尾巴。

影片曝光後，雷先生與小黃的可愛互動很快就在網路上爆紅，吸引了超過萬名網友前來觀看留言，「這尾巴甩的，太開心了吧，好治癒！」、「真可愛！司機師傅也很可愛！希望大叔和狗狗一直開開心心平平安安的！」、「看狗狗搖著尾巴跑過來，怎麼還有點感動」、「狗子鑽出來還四周看了看：『我沒搞錯啊！就是這輛車嘛』」、「突然覺得好感人，人世間竟有這樣的感情存在」、「狗狗最後嗚的那聲感覺好委屈，換車為啥不告訴我」。