不少長輩習性節儉，有將食材囤積冰箱的習慣。日前就有網友清冰箱時，驚見一袋「蠶寶寶木乃伊」，嚇得他直接整袋丟進垃圾桶，並將照片PO網，不過隨即被眼尖的內行人制止，疾呼「這比黃金貴啊，孩子快撿回來！」

原PO今（20日）在臉書社團《爆怨公社》上傳數張照片，並PO文驚喊「為什麼冰箱裡會有蠶寶寶木乃伊啦？我還拿起來仔細看一下…差一點沒嚇壞！」當下便立刻整袋丟進垃圾桶。畫面中可見，透明夾鏈袋中裝滿了大量的乾燥蟲體，讓人看了頭皮發麻。

貼文一出隨即掀起網友熱議，更釣出眼尖的內行人疾呼母湯，要原PO趕緊撿回來，「這是冬蟲夏草，極品東西，外面買破10萬以上欸」、「黑色看起來是龜路二仙膠，應該是買來要燉湯品，趕快撿回來」、「一斤不是30萬了」、「這比黃金貴啊～孩子快撿回來」、「如果是真的冬蟲夏草，估計你也會被丟掉」、「蟲體品相完整，價值蠻高的喔！」、「看到這篇就想起約莫15年前左右，家人曾經一次倒了整包冬蟲夏草下去煮（當時買20萬）結果又整鍋倒掉…」、「有錢人的世界往往就是這麼樸實無華」。

冬蟲夏草與人參、鹿茸並列三大「補藥」，具有很高的營養價值。（圖／廖姓網友授權提供，未經許可請勿擅自取用）

事後原PO也回應「感謝廣大網友科普，我已經撿回來了，可是現在還是一身雞皮疙瘩，感覺牠們會突然復活的樣子。」

冬蟲夏草又俗稱蟲草、冬蟲草，與人參、鹿茸並列三大「補藥」，具有很高的營養價值。冬蟲夏草是一種寄生於昆蟲的真菌，通常寄生於鱗翅目幼蟲體內生長，燉湯是最常見的食用方法之一，不僅食用起來非常鮮美，也能讓營養成分有效的溶解在湯中。