這真的太恐怖了！大陸一名計程車司機日前載客人前往雪岱山的途中，竟碰見一隻野生東北虎悠閒躺臥在馬路中央，司機嚇得立刻停下車，最後在與老虎對看了將近20分鐘的時間後，牠才終於走進一旁的樹叢中。

(影片來源/YouTube/如遭刪除請見諒)

根據陸媒報導，本月17日傍晚於吉林省琿春市，一名計程車司機載了3名乘客準備從市區前往位於哈達門鄉的雪岱山，然而當司機行駛到某條山間公路時，前方卻突然出現了一隻野生東北虎的身影，目測體長約為2公尺，牠見到有車開過來後並沒有任何緊張的反應，反而悠閒地在原地走動著，甚至還趴下來稍作歇息，司機見狀嚇得立刻停車，不敢再往前開，就這樣和老虎對看了大約20分鐘的時間後，這隻老虎才終於慢悠悠地跳出一旁的護欄，走進樹叢當中離開。

雙方對峙的影片曝光後，網友們也都感到十分害怕，紛紛留言：「這要是個走路的就沒了」、「一般情況看到老虎都挺害怕的」、「司機坐墊都濕了」、「這要是個騎車的路過，估計就完蛋了」、「這樣車輛穿行的地方，感覺對東北虎而言也很危險。大型野生動物，沒有一定的活動區域很難生存」。